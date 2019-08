Albano: “Slitta la fiction con Banfi. La Lecciso al GF Vip? Ecco cosa penso”

Albano ultime news: le parole sulla fiction con Lino Banfi e la partecipazione di Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip

Brutte notizie per i fan di Albano. Sono slittate le riprese della nuova fiction che vede protagonista il cantante di Cellino San Marco insieme all’amico Lino Banfi. Del progetto se ne parla da mesi ormai ma la serie è ancora in fase di scrittura. E le riprese non inizieranno entro l’autunno, come spifferato qualche mese fa, bensì il prossimo anno. A rivelare tutto lo stesso Carrisi, che in attesa di approdare sul set si concentra sulla sua musica, che continua a portare in giro per il mondo, e sulla sua famiglia, che di recente si è allargata con l’arrivo della nipotina Cassia, figlia di Cristel Carrisi.

Perché slittano le riprese della fiction con Albano e Lino Banfi

“È probabile che il lavoro sul set slitti tra marzo-aprile 2020. Stanno ancora finendo di scriverla. Ci sono stati un paio di fruttuosi, entusiastici incontri tra me, Lino e la produzione. L’idea mi è piaciuta ed è più probabile che alla fine approdi in Rai. Di più non posso dire, perché i ladri di idee sono sempre in agguato”, ha dichiarato Albano Carrisi al settimanale Oggi. Stando alle indiscrezioni trapelate negli ultimi mesi, l’artista indosserà i panni di un ex mafioso pentito mentre Banfi sarà un frate cappuccino. Le riprese si terranno tra la Capitale e la Puglia e si parla pure di una probabile incursione in Russia, terra cara ad Albano.

Loredana Lecciso al Grande Fratello Vip: parla Albano

Oltre alla fiction con Lino Banfi, Albano ha parlato ad Oggi anche della presunta partecipazione di Loredana Lecciso alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. “Se si parla con me bisogna chiedermi di me, perché di altre persone non so. Magari non me lo dicono neppure. Ma ripeto: dove c’è lavoro, c’è speranza”, ha chiarito il cantante. La relazione tra Albano e Loredana è ormai finita da un pezzo ma i due restano legati da affetto e stima per il bene dei figli Jasmine e Bido. Al momento in cui scriviamo, però, la Lecciso non ha ancora preso una decisione in merito al suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia.