Albano e Selvaggia Lucarelli, caos e veleni: scoppia la polemica

Ieri, 1 agosto, Selvaggia Lucarelli ha utilizzato il suo profilo Facebook per portare luce sul caso della leccese Elisa Barone, mamma di una ragazzina di 15 anni di nome Giorgia, affetta da una rarissima malattia e in cura al Children Hospital di Pittsburgh. La donna, insieme a Giorgia e al figlio 18enne, è in America da circa 8 anni. In questo periodo, la signora Barone ha raccolto un’importante quantità di soldi, chiedendo aiuto a diverse persone, tra cui personaggi famosi come Albano e Checco Zalone. Nel 2013, Elisa ha fondato la Onlus Stellina di Berdon per raccogliere ulteriore denaro. Tuttavia, ad oggi non è stata pubblicata nessuna rendicontazione, bilancio o dettaglio delle spese sostenute. Per questo, la Lucarelli ha voluto chiedere spiegazioni pubblicamente riguardo questa vicenda.

Albano si scaglia contro Selvaggia Lucarelli

Ebbene, oggi Albano, che ha supportato la campagna di raccolta fondi per Giorgia, ha detto la sua su questa vicenda ai microfoni de Il Corriere Della Sera. Il cantante si è scagliato contro duramento contro la Lucarelli. L’artista, infatti, ha conosciuto personalmente la 15 enne e, dunque, ha potuto vedere in prima persona la sua tragica situazione, definendo un miracolo il fatto che sia ancora viva. “Come si fa a non aiutare e a restare impassibili di fronte al grido di una mamma?”, ha poi aggiunto. E su Selvaggia ha detto:

Non sono d’accordo. Il nome (Selvaggia) dice già tutto. Chi è lei per chiedere? Questo è un caso tragico, ci vuole un po’ di sano e umano silenzio. Non di selvaggio silenzio.

Albano ha poi parlato anche della mamma della ragazza, la signora Barone, definendola come una donna sofferente che vive totalmente per la figlia. Inoltre, conosce anche il padre di Giorgia, Salvatore, dato che da anni vive e lavora a Lecce, dove organizza eventi. Insomma, l’ex di Romina Power ha mostrato tutta la sua solidarietà verso questa famiglia e la difficile situazione, non condividendo le ‘investigazioni’ intraprese da Selvaggia.

Ma, come ha contribuito esattamente Albano per aiutare Giorgia? La voce di “Nostalgia canaglia” oltre ad aver donato di sua tasca, ha anche organizzato uno spettacolo poiché sente che “è un dovere aiutare chi sta male. Siamo definiti umanità. Non disumanità”. Infine, Albano ha lanciato un messaggio a Selvaggia Lucarelli, pregandola di versare lei stessa un contributo per aiutare la causa di Giorgia. Il cantante non ci è andato leggero con la giornalista, andando contro il suo modo di fare giornalismo. Ecco quanto detto dall’uomo: