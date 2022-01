Albano e Romina Power: pace fatta grazie al Covid-19

Albano Carrisi e Romina Power hanno fatto pace. Nell’ultimo periodo i due si erano allontanati per l’ennesima volta a causa di un’intervista che avrebbe infastidito l’artista americana. Ora, complice il Covid-19, l’ex coppia di coniugi è tornata a parlarsi. A farlo sapere il leone di Cellino San Marco al settimanale Di Più: Albano ha contratto il virus dopo Natale ed è stato costretto a cancellare alcuni impegni di lavoro tra cui il Capodanno su Canale 5 con Federica Panicucci.

In quarantena Albano ha ricevuto una telefonata da parte di Romina Power come dichiarato alla rivista edita da Cairo Editore:

“Quando ha saputo che avevo il Covid si è preoccupata e mi ha dato un grande in bocca al lupo. Mi ha fatto piacere”

Nonostante siano tornati a fare concerti in giro per il mondo Albano e Romina non sono tornati insieme nella vita di tutti i giorni. Un grande dispiacere per i tantissimi fan della coppia. Carrisi ha scelto di restare affianco a Loredana Lecciso, conosciuta venti anni fa.

In isolamento Albano si è tenuto alla larga dalla Lecciso ma ad Oggi il 78enne ha chiarito che il sentimento che prova per Loredana non si è mai spento e la fiamma della passione è più viva che mai. Dall’ex giornalista pugliese l’interprete ha avuto i figli Jasmine e Albano Junior, detto Bido.

Perché Albano e Romina hanno litigato

Stando ad alcune fonti consultate da Nuovo di Riccardo Signoretti Romina Power non avrebbe gradito un’intervista dell’ex marito, quella in cui Albano Carrisi si è dichiarato felice accanto a Loredana Lecciso e pentito di aver concesso in passato ad altre persone di intromettersi in questo rapporto.

L’artista americana non ha mai sopportato Loredana Lecciso e le due non sono riuscite a creare un legame di rispetto e cordialità. A nulla sono serviti i numerosi appelli pubblici della Lecciso: la Power ha sempre preferito tenersi a debita distanza.

Non solo: alcune persone dell’entourage di Romina avrebbero assicurato che la 69enne avrebbe invitato Albano a tenere a freno la lingua della compagna Loredana, con la quale ormai fa coppia fissa – tra vari tira e molla – da oltre venti anni.

La richiesta della 69enne non sarebbe stata accolta da Albano, che avrebbe deciso di allontanarsi dall’ex moglie nonostante il nuovo arrivo in famiglia. Cristel Carrisi, terzogenita di Carrisi e Romina, ha dato alla luce la piccola Rio Ines dopo Kay e Cassia.