Albano e Romina non si parlano più? Il gesto di lui conferma

C’è di nuovo maretta in casa Carrisi. Da settimane si parla di un litigio tra Albano e Romina Power e l’ultimo gesto del cantante di Cellino San Marco sembra confermare. In un’intervista a Verissimo ma pure in un’altra rilasciata a Di Più Tv l’artista ha risposto piuttosto imbarazzato alle domande sulla sua ex moglie, con la quale c’è stato un riavvicinamento artistico negli ultimi anni.

Quando Silvia Toffanin ha chiesto ad Albano se Romina è felice dell’arrivo del terzo nipotino, il figlio di Cristel Carrisi, l’artista ha replicato con titubanza. “Si, penso sia felice, non l’ho sentita”. “Sta andando in Croazia con la sua ex moglie Romina?”, ha invece chiesto la giornalista della rivista edita da Cairo Editore. Cristel abita infatti a Zagabria col marito, il milionario Davor Luksic sposato nel 2016 in Puglia.

Albano ha risposto con incertezza:

“Sinceramente non so niente. Sto partendo io, non so quando Romina raggiungerà nostra figlia”

Dunque sembra proprio che Albano non sappia più nulla della vita della sua ex moglie nonostante i tre figli e i tre nipoti in comune. A quanto pare i due non hanno più alcun tipo di contatto e non si parlano neppure più. Una situazione che sicuramente non farà piacere ai tanti fan della coppia, che non hanno mai smesso di sognare un ritorno di fiamma nonostante la presenza di Loredana Lecciso.

Perché Albano e Romina hanno litigato

Stando ad alcune fonti consultate da Nuovo di Riccardo Signoretti Romina Power non avrebbe gradito l’ultima intervista dell’ex marito, quella in cui Albano Carrisi si è dichiarato felice accanto a Loredana Lecciso e pentito di aver concesso in passato ad altre persone di intromettersi in questo rapporto.

L’artista americana non ha mai sopportato Loredana Lecciso e le due non sono riuscite a creare un legame di rispetto e cordialità. A nulla sono serviti i numerosi appelli pubblici della Lecciso: la Power ha sempre preferito tenersi a debita distanza.

Non solo: alcune persone dell’entourage di Romina avrebbero assicurato che la 69enne avrebbe invitato Albano a tenere a freno la lingua della compagna Loredana, con la quale ormai fa coppia fissa – tra vari tira e molla – da oltre venti anni.

La richiesta della 69enne non sarebbe stata accolta da Albano, che avrebbe deciso di allontanarsi dall’ex moglie nonostante il nuovo arrivo in famiglia. Cristel Carrisi ha dato alla luce la piccola Rio Ines dopo Kay e Cassia.