Albano e Romina sempre più uniti: dopo 24 anni arriva il nuovo disco insieme

Albano e Romina news: sta per uscire il nuovo album insieme

Il 2019 sarà un anno importante per Albano e Romina. Oltre a diventare di nuovo nonni grazie alla figlia Cristel, i due ex coniugi pubblicheranno un nuovo album insieme. Un disco a due voci che arriva dopo ventiquattro anni. E sì perché l’ultimo album insieme di Carrisi e la Power risale ormai al 1995. Dopo il divorzio il leone di Cellino San Marco e l’americana sono stati lontani per molti anni, sia privatamente sia professionalmente. Solo nel 2015 sono riusciti a riavvicinarsi grazie alla complicità di un impresario russo, che ha proposto alla coppia una serie di concerti nell’est Europa. “Dopo il successo che Romina e io abbiamo riscosso tornando a cantare insieme in questi anni, abbiamo deciso di regalare al nostro pubblico delle nuove canzoni e di fare nuovi concerti. Ci è venuto naturale, sentiamo che è il momento giusto. È un periodo molto felice e ispirato, sto preparando anche un disco da solista”, ha annunciato l’interprete pugliese al settimanale Di Più.

Albano Carrisi inarrestabile: il cantante non si ferma più

Dunque, come già ribadito in più di un’occasione, Albano Carrisi non si ritirerà dalla scene. “È un periodo benedetto”, ha detto l’ex di Loredana Lecciso. Dopo la nascita del piccolo Kay dello scorso anno, adesso Albano diventerà nonno di una bambina. “Non vedo l’ora di tenerla tra le braccia. Qualunque nome sceglieranno Cristel e il marito, sarà il nome più bello del mondo”, ha assicurato l’artista.

Cristel Carrisi incinta: secondo figlio da Davor Luksic

Cristel Carrisi è di nuovo incinta. La conduttrice e stilista aspetta una bambina dal marito Davor Luksic, sposato nel 2016. I due vivono in Croazia e hanno già un figlio, Kay, nato a maggio 2018.