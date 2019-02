Albano e Romina di nuovo nonni: Cristel Carrisi aspetta il secondo figlio

La figlia di Albano e Romina: Cristel Carrisi è incinta di nuovo

Si allarga la famiglia Carrisi: Albano e Romina stanno per diventare di nuovo nonni! Cristel Carrisi ha annunciato sul settimanale Gente – nel numero in edicola da venerdì 22 febbraio – di essere di nuovo incinta. Per la giovane presentatrice, cantante e stilista si tratta del secondo erede: a maggio 2018 ha dato alla luce il piccolo Kai, frutto dell’amore con il marito Davor Luksic. “Nascerà ad agosto, quando il suo fratellino Kai avrà quindici mesi . I miei genitori sono felicissimi, hanno sempre detto che volevano tanti nipotini. Io e mio marito Davor non ci fermeremo qui: sogniamo una famiglia molto numerosa”, ha dichiarato Cristel.

Cristel Carrisi è uscita allo scoperto con la seconda gravidanza

Cristel Carrisi ha scelto di annunciare in prima persona la sua seconda gravidanza. Comportamento diverso da quello tenuto con la prima, vissuta lontana dai riflettori. A comunicarla al resto del mondo Albano che poi, in una puntata di The Voice, ha condiviso in tv la nascita del primo nipotino. Kai – che presto compirà un anno di vita – ha unito ancora di più Albano e Romina Power, che negli ultimi anni hanno ritrovato complicità e sintonia.

La nuova vita di Cristel Carrisi con il marito Davor Luksic

Dopo il matrimonio del 2016 con Davor Luksic, Cristel Carrisi è andata a vivere in Croazia, dove il marito lavora come imprenditore.