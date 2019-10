“Albano e Romina insieme non li vedrete più”: l’annuncio della Power

Albano e Romina, l’annuncio lanciato in anteprima da Signoretti a Mattino 5

A Mattino 5, Riccardo Signoretti dà un’importante annuncio fatto dalla stessa Romina Power su Albano. In un’intervista sul nuovo numero di Nuovo Tv, la cantante finalmente si svela. Il giornalista fa notare che solitamente l’artista non si lascia mai andare nelle interviste. Secondo quanto rivela Signoretti, ospite a Mattino 5, di solito Romina tende a non dare notizie ufficiali, anzi. Questa volta, la Power decide di parlare del suo rapporto con Albano. A distanza di anni, i due cantanti continuano ad accendere il mondo del gossip, con presunti riavvicinamenti. Dai diretti interessati è raro avere delle conferme o delle smentite. Infatti, fanno spesso delle rivelazioni che lasciano ampio spazio ai dubbi. Ed ecco che ora Romina, sul nuovo numero del noto settimanale, finalmente si svela in una lunga intervista, nel corso della quale annuncia che non la rivedremo più insieme ad Albano. Proprio in questo periodo, entrambi hanno confermato che sono pronti a tornare sul palco dell’Ariston, nella prossima edizione del Festival di Sanremo.

Romina Power nega un ritorno di fiamma con Albano: una lunga intervista sul settimanale Nuovo Tv

“Albano e Romina insieme non li vedrete più”, questo è l’annuncio protagonista del nuovo numero del settimanale. Un’anteprima data dallo stesso Signoretti a Mattino 5. Il giornalista, su questo punto, dichiara: “Romina di solito si arrampica sugli specchi, rispondendo con altre domande, ora invece si è aperta”. Non sappiamo nel dettaglio se la Power si riferisca al suo rapporto sentimentale con Albano. Infatti, come vi abbiamo già anticipato a livello lavorativo li vedremo ancora insieme, al Festival di Sanremo 2020. Se così fosse, Romina nega qualsiasi ritorno di fiamma con l’ex marito, padre dei suoi quattro figli Ylenia, Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda.

Romina Power decide di spegnere il gossip sul suo presunto ritorno con Albano? L’anteprima di una lunga intervista

In futuro non ci potrà essere alcun ritorno di fiamma tra Romina Power e Albano, almeno secondo quanto è possibile vedere nell’anteprima lanciata da Federica Panicucci a Mattino 5. Non ci resta ora che attendere di poter leggere la lunga intervista che la cantante ha scelto di rilasciare al noto settimanale diretto da Signoretti.