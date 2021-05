Albano e Loredana Lecciso oggi: perché il rapporto è cambiato

Le liti, le incomprensioni e le unioni del passato sono solo un ricordo lontano per Albano Carrisi e Loredana Lecciso. A venti anni dal primo incontro, avvenuto fuori un edifico scolastico, la coppia è più unita e affiatata che mai. Complice anche l’emergenza Coronavirus Albano e Loredana sono oggi più uniti e affiatati. Inseparabili, pronti a godersi questa ritrovata armonia.

Il rapporto tra Albano e Loredana Lecciso è cambiato molto negli ultimi anni: è diventato più forte e granitico. A Grand Hotel la showgirl pugliese ha ammesso:

“Forse mai come ora lui e io ci siamo trovati così uniti e così d’accordo nella gestione dei ragazzi. Ed è un dono, primo perché non litighiamo, poi perché questo è un momento di grandi cambiamenti per tutti noi, quindi è meglio avere una voce sola”

I figli di Albano e Loredana Lecciso sono infatti cresciuti. Jasmine, 20 anni, ha debuttato nel mondo della musica con due brani inediti e in tv, accanto al celebre papà, in The Voice Senior. A settembre si trasferirà a Milano per studiare Psicologia, una materia che l’ha sempre appassionata.

Dopo due anni in un’esclusiva scuola svizzera anche Albano Junior, detto Bido, 19 anni, si trasferirà a Milano per frequentare la Facoltà di Economia e Management. Albano e Loredana sono dei genitori molto presenti e affettuosi per i loro eredi.

Di recente Albano Carrisi ha compiuto 78 anni: un traguardo che Loredana Lecciso ha voluto festeggiare su Instagram, con un selfie insieme al compagno. Loredana ha però spiegato di non aver fatto alcun regalo ad Albano perché non è una loro abitudine.

Loredana Lecciso ha confidato di aver postato quella foto su Instagram – la stessa che trovate a corredo di questo articolo – perché rappresenta bene il momento che sta vivendo con Albano. “Siamo sereni, siamo vivi e in salute”, ha precisato la 48enne. A causa del Covid, infatti, sono morte nel giro di poco tempo tre cugine di Albano.

Loredana Lecciso ha ribadito alla rivista:

“Essere qui oggi così uniti, con una famiglia che fa squadra e con tanti progetti ancora da realizzare per me è il regalo più grande”

Dopo la ritrovata armonia con Albano Carrisi Loredana Lecciso ha abbandonato la carriera nel mondo dello spettacolo. Da anni viene contattata dalla produzione del Grande Fratello Vip ma la diretta interessata ha sempre preferito declinare l’invito.

Durante la quarantena forzata Loredana Lecciso ha lavorato – a distanza con un’amica – alla sceneggiatura di una fiction ambientata in Puglia, la sua terra natale.