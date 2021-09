Albano e Lecciso, i figli via di casa: rivoluzione nella loro vita di coppia

Grossi cambiamenti nella dimora di Cellino San Marco, tana d’amore di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Le Tenute del cantante sono più vuote dopo che se ne sono andati Jasmine e Bido, i due figli della coppia, rispettivamente classe 2001 e 2002. I due giovanotti si sono trasferiti a Milano, come riferisce Libero Quotidiano, per intraprendere il percorso universitario e iniziare una nuova e importante fase della loro vita. Di riflesso sono mutate drasticamente anche le abitudini di mamma Loredana e papà Albano che “ora vivono come due sposini”, ha spiegato una fonte segreta, vicino alla coppia.

“Sono uniti più che mai”, ha sussurrato a Libero una gola profonda che conosce bene Carrisi e la Lecciso. La relazione, dopo le tempeste sentimentali vissute in passato, pare avere trovato un ottimo equilibrio. L’ombra di Romina Power si è dissolta definitivamente, dando più tranquillità a Loredana che con l’ex moglie dell’artista non ha mai avuto un rapporto amichevole. Non è un mistero infatti che ci sia della ruggine tra l’americana e la Lecciso, come più volte ha lasciato intendere quest’ultima con delle dichiarazioni rilasciate alla stampa.

Di recente, dopo che Albano ha detto a chiare lettere che il suo cuore appartiene a Loredana, hanno ricominciato a farsi tambureggianti le voci di un eventuale matrimonio. Voci presto allontanate sia da Carrisi sia dalla Lecciso che hanno sottolineato che non serve parlare di fiori d’arancio per ché il loro “sì” c’è sempre stato. “Siamo sposati mentalmente”, ha confidato il cantante nelle scorse settimane, chiudendo la questione nozze una volta per tutte.

A breve Albano tornerà in tv, mettendosi in gioco a Ballando con le Stelle. Loredana invece già annuncia che cercherà di colmare il gap geografico con i figli, facendo la spola Cellino San Marco – Milano. “Farò la pendolare con Milano per andare dai miei figli”, ha spiegato. Chi la conosce bene, sa che ama guidare a lungo e che non è assolutamente spaventata dai chilometri che separano Brindisi dalla metropoli lombarda.

Per quel che riguarda Jasmine, la ragazza è pronta per buttarsi a capofitto negli studi universitari. Naturalmente non lascerà perdere la musica. I suoi brani Ego e Calamite stanno avendo un buon riscontro di pubblico. C’è anche stato l’apprezzamento di papà Albano, sempre rigido nei giudizi. Se quindi è arrivata la sua benedizione, significa che la ragazza è sulla strada giusta.