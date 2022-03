Albano e la vita con i profughi ucraini: “Una nuova famiglia”

Albano Carrisi si è schierato dalla parte dell’Ucraina non solo con le parole ma soprattutto con i fatti. Il cantante ha ospitato nella sua immensa tenuta a Cellino San Marco alcuni profughi di guerra. Più precisamente una professoressa con un bimbo di sette anni e due ragazzi di 16 e 18 anni. Al settimanale Diva e Donna l’artista ha fornito inediti dettagli della sua nuova vita.

Albano ha spiegato che parla con gli ucraini in inglese e i due ragazzi hanno fatto subito amicizia con Jasmine, la figlia che Carrisi ha avuto da Loredana Lecciso. La ragazza, ex Coach a The Voice Senior, sta trascorrendo qualche giorno in Puglia prima di rientrare a Milano, dove studia Psicologia all’Università.

Albano ha ospitato a casa sua dei profughi ucraini

Albano ha raccontato alla rivista edita da Cairo Editore:

“La prima sera a cena non ho toccato volutamente il tema della guerra. Abbiamo parlato di musica, di sport, abbiamo cercato di tranquillizzarli. Sono educatissimi, gentili, sta andando tutto molto bene”

Come sta reagendo il bambino più piccolo, costretto a rinunciare alla sua infanzia e serenità?

“Mi fa tanta tenerezza. Mi ha chiesto: “Ma questo albergo quante stelle ha?”. Io ridendo ho risposto: “È un quattro stelle!”. E lui: “No, no, ne ha almeno dieci secondo me”

Albano, che è stato riconosciuto dagli ucraini solo in un secondo momento (Carrisi è molto famoso pure dalle parti di Kiev), ha aggiunto:

“Io ora mi sento responsabile per questi tre ragazzi e voglio trattarli come se fossero figli. È mio dovere oggi pensare a loro”

Albano ha ufficialmente ripudiato Putin

Nei giorni scorsi Albano si è scagliato pubblicamente contro la guerra e contro Vladimir Putin, che ha incontrato più volte nel corso della sua lunga carriera. Il leader del Cremlino è sempre stato un grande fan di Albano e Romina e Carrisi ha avuto modo di cantare personalmente per il politico ben quattro volte.

Oggi il 78enne ha deciso di prendere le distanze da Putin, ritenendo questa guerra del tutto sbagliata. Albano ha poi cancellato i concerti previsti a Mosca e San Pietroburgo nel 2022. A Diva e Donna ha però ammesso che, con buona pace dei suoi fan russi, molto probabilmente non si esibirà più in quel Paese.

Paese dove tra l’altro Albano si è riconciliato con l’ex moglie Romina Power nel 2013, dopo anni di lontananza sia privata sia artistica. A volere fortemente la reunion un impresario russo, nostalgico della mitica coppia che ha segnato gli anni Ottanta in Italia e nel resto del mondo.