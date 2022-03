Albano derubato, furto da 4mila euro: cosa è stato portato via da Cellino

Brutto colpo per il cantante che di recente ha ospitato una famiglia ucraina nella sua immensa tenuta in Puglia

Non c’è pace per Albano Carrisi. Qualche giorno fa dei malviventi si sono intrufolati nella tenuta del cantante a Cellino San Marco, in Puglia. Più precisamente il colpo è stato messo a segno nella notta tra il 20 e il 21 marzo. Ignoti hanno portato via circa 240 pali in ottone, sradicati dal vigneto di uva Negramaro, per un valore di circa quattromila euro.

Alla stampa locale l’ex marito di Romina Power ha espresso sofferenza e rammarico per quanto accaduto visto che Albano è molto legato alla sua terra:

“Hanno tagliato fili, tolto i pali, creando un danno all’interno dei vigneti, oltre che un disservizio. Tu fai le cose per bene. Dedichi tanto tempo alla tua terra e lo fai con amore e passione. Poi, però, di colpo arriva chi invece distrugge il tuo lavoro. Fa male al cuore”

In corso le indagini dei Carabinieri della stazione di Cellino San Marco. È probabile che il furto sia stato messo a segno da una banda di professionisti visto che il trasporto di questa grande quantità di pali avrebbe richiesto l’utilizzo di un camion o un furgone. Tra l’altro non è il primo caso che si registra in zona.

Albano accoglie una famiglia ucraina

Sulla vicenda nessun commento è arrivato da parte di Loredana Lecciso, che è tornata a vivere con il compagno da qualche tempo. In barba a critiche e malelingue la coppia ha da poco festeggiato i primi 22 anni d’amore. Un amore cresciuto negli anni e benedetto dall’arrivo di due figli, Jasmine e Albano Junior detto Bido.

Di recente proprio nell’immensa tenuta a Cellino San Marco Albano e la Lecciso hanno ospitato una famiglia ucraina: una donna con due figli, di cui uno maggiorenne. Un gesto importante da parte dell’artista 78enne, che si è pubblicamente schierato contro la guerra in Ucraina.

Carrisi ha preso le distanze da Vladimir Putin, che ha incontrato più volte nel corso della sua carriera. In passato Albano ha definito il leader del Cremlino un politico astuto e in gamba ma l’invasione a Kiev ha rovinato, a detta del cantante, tutto il suo operato.

Secondo Albano quanto sta accadendo è davvero inaccettabile per il mondo intero e spera che il conflitto possa concludersi a breve. Intanto Carrisi ha cancellato i suoi concerti previsti nei prossimi mesi in Russia, più precisamente a Mosca e San Pietroburgo.