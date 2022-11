Albano Carrisi al centro della bufera in Spagna. Durante una puntata della trasmissione di Telecinco Salvame Deluxe, programma molto noto dalle parti di Madrid, l’avvocatessa e criminologa spagnola Patricia Donoso ha sganciato una bomba senza precedenti sul cantante di Cellino San Marco.

La donna, 40 anni, ha assicurato di aver avuto una relazione clandestina – della durata di tre anni – con l’ex marito di Romina Power. I due, stando al racconto di Patricia, si sarebbero incontrati allo stadio San Siro di Milano, durante una partita di pallone, e sarebbe esplosa la passione.

Davanti alle telecamere Patricia Donoso ha spifferato:

“Era molto focoso e prima di fare l’amore lui mi cantava all’orecchio. Tanto con Loredana lui non è che abbia mai avuto un rapporto lineare, sì insomma tra loro due ci sono sempre stati degli alti e bassi”

Affermazioni che Albano ha prontamente smentito alla tv spagnola e anche in una recente intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv. Carrisi ha spiegato di non conoscere questa signora, nonostante lo scatto insieme in aeroporto presentato come prova dalla Donoso.

Il 79enne ha rimarcato di fare di continuo selfie con i fan e che quanto trapelato sul suo conto è solo il frutto di menzogne e bugie. Per questo Albano ha deciso di procedere legalmente con l’aiuto del suo avvocato spagnolo José Maria Garzon.

La reazione di Loredana Lecciso

Ma come ha reagito Loredana Lecciso davanti a questa storia scandalosa? Stando alle rivelazioni di Patricia Donoso Albano avrebbe praticamente tradito la sua compagna, dalla quale ha avuto i figli più piccoli Jasmine e Albano Junior, detto Bido.

Sempre a Di Più Tv Albano Carrisi ha precisato:

“Loredana è una donna molto intelligente, non ha mai preso in considerazione il fatto”

Dunque la Lecciso ha da subito creduto alla versione fornita da Albano Carrisi che, sicuro di sé, non ha esitato a denunciare la presunta amante spagnola. Secondo l’artista Patricia Donoso ha creato questa storia ad hoc per farsi pubblicità sfruttando il suo nome.

Altri problemi dalla Spagna

La storia di Patricia Donoso non è l’unico problema per Albano in Spagna. Di recente Kiko Hernandez, opinionista spagnolo, ha accusato Carrisi di avere un debito – del valore di 30mila euro – nei suoi confronti. Un debito che risalirebbe addirittura al 2009.

A detta di Hernández, Albano avrebbe sporto una querela ai suoi danni in quel periodo ma il giudice gli avrebbe dato torto obbligandolo al pagamento delle spese processuali. Un pagamento che non sarebbe mai avvenuto, nonostante i vari solleciti mossi dall’avvocato di Kiko.