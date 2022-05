Albano: “Dramma mancanza di lavoratori. Bisogna fare come in Germania”

Come tanti imprenditori anche il cantante di Cellino San Marco, proprietario di una grossa attività in Puglia, non riesce a trovare personale

Continua a far discutere la mancanza di personale nei ristoranti e nei locali italiani. Nell’ultimo periodo tanti imprenditori, molti dei quali famosi, hanno pubblicamente ammesso di non riuscire a trovare dipendenti da assumere. Dopo Alessandro Borghese, Flavio Briatore e Karina Cascella, al coro di lamentele si è unito Albano Carrisi. Il cantante ha da anni investito nella sua terra: in Puglia, a Cellino San Marco, ha aperto un’azienda agricola con la quale produce vino ed olio e nella sua immensa tenuta sono presenti pure un ristorante e un albergo assai frequentati.

Come tanti colleghi, però, pure l’ex marito di Romina Power fa fatica a trovare persone disposte a lavorare con sacrificio e determinazione. Al settimanale Nuovo Albano Carrisi ha detto la sua, puntando il dito contro il reddito di cittadinanza che, a suo dire, non incentiverebbe il lavoro bensì la disoccupazione.

“La mancanza di manodopera è una realtà drammatica con cui mi scontro ogni giorno con la mia azienda agricola. La causa? Il reddito di cittadinanza innanzitutto”

Il compagno di Loredana Lecciso, 79 anni, ha dunque proposto delle soluzioni:

“Bisognerebbe fare come in Germania, dove già a 12 anni i ragazzi dopo la scuola fanno apprendistato nelle imprese”

Un po’ come fatto dallo stesso Albano: Carrisi non ha mai nascosto di aver iniziato ad aiutare i suoi genitori, due contadini, fin da bambino. Un amore per la sua terra che non è mai scemato nonostante il grande successo ottenuto con la musica in Italia e nel resto del mondo.

La tenuta di Albano a Cellino San Marco

Nel verde della campagna di Cellino San Marco, nel cuore del Salento, Albano ha costruito, nelle sue Tenute, un Borgo Antico tra bosco, vigneti e uliveti, il tutto a pochi chilometri da Lecce. È presente l’Hotel Felicità con Spa e Terme e il ristorante Don Carmelo, chiamato così in onore del padre del cantante.

La tenuta di Albano Carrisi è spesso scelta come location di matrimoni, ricevimenti, banchetti, convention aziendali, congressi. A quanto pare in futuro sarà Bido, l’ultimogenito dell’artista, a prendere in mani le redini della struttura.

Il ragazzo, dopo il collegio in Svizzera, ha iniziato a studiare Economia a Milano per trovarsi preparato quando arriverà la sua grande occasione: il figlio di Loredana Lecciso ha infatti deciso di soddisfare il desiderio del padre che sognava di vederlo al comando della sua attività.

Tra l’altro Bido è l’unico che non ha tentato la strada dello spettacolo o della musica a differenza dei suoi fratelli e sorelle: Yari, Cristel, Romina e Jasmine.