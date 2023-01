By

Albano Carrisi, insieme alla compagna Loredana Lecciso, si è subito attivato per aiutare gli ucraini dopo l’invasione della Russia. Un anno fa il cantante ha ospitato nella sua tenuta a Cellino San Marco una mamma ucraina con un bambino di sette anni e due ragazzi di diciotto e sedici anni.

Provata dalle immagini dell’invasione russa Loredana ha telefonato ad Albano, che si trovava in America con la figlia Jasmine, e gli ha proposto di ospitare qualche profugo. Idea che è subito piaciuta a Carrisi che una volta rientrato in Italia ha fatto il possibile per dare il proprio sostegno alle persone scappate dall’Ucraina.

L’ex marito di Romina Power è molto famoso nell’Est Europa, dove è uno dei cantanti italiani più amati e apprezzati. Per far rilassare i suo ospiti Albano ha cucinato, durante il primo incontro a Cellino San Marco, una bella spaghettata, che è stata molto gradita.

Ora, come spiegato dall’artista al settimanale Diva e Donna, i profughi sono andati via:

“Sono stati con noi un anno. La mamma con il figlio sono tornati a casa loro, a Simu. Un ragazzo è stato adottato da una famiglia americana e l’altro ha trovato una nuova casa in un centro per giovani. Ma sono rimasti in contatto con i miei figli, sono diventati amici”

Albano Carrisi ha poi attaccato ancora una volta Putin, responsabile del conflitto russo-ucraino:

“Umanamente è stata un’esperienza bellissima. Quando nel mondo ti accettano ovunque con tanto amore come fai a tirarti indietro quando il mondo ti chiede aiuto? Putin lo ammiravo, ma quello che ha fatto è inaccettabile. Quando mandi i carri armati contro la povera gente commetti l’errore più grande”

Albano ha ufficialmente ripudiato Putin

Da tempo Albano si è scagliato pubblicamente contro la guerra e contro Vladimir Putin, che ha incontrato più volte nel corso della sua lunga carriera. Il leader del Cremlino è sempre stato un grande fan di Albano e Romina e Carrisi ha avuto modo di cantare personalmente per il politico ben quattro volte.

Oggi il 79enne ha deciso di prendere le distanze da Putin, ritenendo questa guerra del tutto sbagliata. Albano ha poi cancellato i concerti previsti a Mosca e San Pietroburgo. Non solo: ha confidato che, con buona pace dei suoi fan russi, molto probabilmente non si esibirà più in quel Paese.

Paese dove tra l’altro Albano si è riconciliato con l’ex moglie Romina Power nel 2013, dopo anni di lontananza sia privata sia artistica. A volere fortemente la reunion un impresario russo, nostalgico della mitica coppia che ha segnato gli anni Ottanta in Italia e nel resto del mondo.