Albano Carrisi lancia un appello alle ex Romina Power e Loredana Lecciso

Giorni difficili per Albano Carrisi, che ha perso l’amata mamma Jolanda dopo una lunga malattia. Il cantante si è nascosto dietro un assordante silenzio ma spera in un futuro migliore. Ed è per questo che prima della scomparsa del genitore ha rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo nel quale ha lanciato un appello alle altre donne importanti della sua vita: l’ex moglie Romina Power e l’ex compagna Loredana Lecciso. Com’è noto, le due non hanno rapporti da anni e secondo qualcuno l’americana non gradirebbe le continue ospitate della rivale in tv, dove inevitabilmente si finisce sempre a parlare della famiglia Carrisi. Ma per questo Albano avrebbe chiesto pubblicamente alle due di smetterla e di trovare un punto di incontro.

Le ultime dichiarazioni di Albano Carrisi alla stampa

“Romina e Loredana devono fare quello che si sentono, però sarebbe bello ritrovare la quiete. La tensione tra loro non ha ragione di esistere“, ha dichiarato Albano Carrisi. “Loredana e Romina possono stringersi la mano. Nessuna delle due ha alcuna colpa e io voglio solo la pace. Devono fare quello che si sentono. Ma, secondo me, c’è voglia di pace”, ha aggiunto il cantante di Cellino San Marco.

Romina Power e Loredana Lecciso pronte a fare pace?

“Voglio uscire fuori da questo triangolo piuttosto strano. E poi mi sono davvero stufato di leggere troppo spesso certe cose. E, se sono stanco io, figuratevi la gente… Comunque io ritengo che – a giudicare dalla azioni di Romina e Loredana – ci sia voglia di pace. E, lo ripeto, penso anche che loro due possano stringersi la mano”, ha ribadito Albano. Il 2020 sarà l’anno giusto per riunire questa grande famiglia allargata?