Albano non cambia idea e conferma: “L’uomo ha vinto contro i dinosauri”

Albano torna a parlare dei dinosauri dopo la dichiarazione a Domenica In di Mara Venier

Nessun dietrofront da parte di Albano Carrisi sui dinosauri. Dopo che le sue dichiarazioni a Domenica In sono diventate oggetto di meme e sfotto, il cantante di Cellino San Marco ha rincarato la dose. Nell’intervista rilasciata a Un giorno da pecora mercoledì 27 maggio 2020 il compagno di Loredana Lecciso ha assicurato per l’ennesima volta che gli uomini hanno sconfitto i dinosauri. Il 77enne è più che mai convinto della sua tesi e a riprova di ciò ha tirato in ballo il Museo di Storia Naturale di New York, visitato tanti anni fa. “L’uomo esiste ancora, no? I dinosauri esistono? No. E allora, chi ha vinto?”, ha premesso l’ex marito di Romina Power.

Albano a Un giorno da pecora: il ricordo della visita al Museo di New York

“Venti anni fa sono stato al Museo di Storia naturale di New York. C’erano le immagini di meteoriti caduti 65 milioni di anni fa, ma solo in Yucatan. In Puglia mi risulta che ci siano stati i dinosauri, ma non c’è memoria di meteoriti in Puglia. Mi ricordo l’immagine del dinosauro e degli uomini con attrezzi vari che distruggevano il dinosauro e non ho mai cancellato questa immagine”, ha ricordato Albano Carrisi al programma radiofonico. “I dinosauri si sono estinti prima dell’arrivo dell’uomo? Si dice che… ma se al museo della storia naturale di New York hanno messo un’immagine del genere, ci sarà una ragione. Confermiamo che l’uomo è riuscito a distruggere i dinosauri”, ha aggiunto.

Albano in quarantena con Loredana Lecciso: parole sul Coronavirus

Nell’intervista a Un giorno da pecora Albano ha speso qualche parola pure sull’emergenza Coronavirus: “Bisogna sempre stare molto attenti, il virus non guarda in faccia nessuno. Neanche i cantanti. Le immagini della movida? Si sono aperte le porte delle carceri domiciliari e tutti si sono dati alla pazza gioia, ma bisogna rimanere con gli occhi bene aperti perché il virus non è ancora morto”. L’interprete ha trascorso la quarantena a Cellino San Marco con la ritrovata compagna Loredana Lecciso e i figli più piccoli Jasmine e Bido.