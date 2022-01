Albano col Covid dopo tre dosi di vaccino: “Ecco come l’ho preso”

Il 2022 non è iniziato nel migliore dei modi per Albano Carrisi. L’ex marito di Romina Power è stato costretto a rinunciare al Capodanno di Canale 5 con Federica Panicucci a causa della sua positività al Covid-19. Il maledetto virus ha bloccato il cantante nella sua tenuta di Cellino San Marco e l’artista è stato costretto a cancellare i numerosi impegni in agenda.

Lo sfogo di Albano Carrisi

In un’intervista al settimanale Oggi – nel numero in edicola da venerdì 6 gennaio 2022 – Albano ha ammesso di non avere alcun sintomo particolare del Coronavirus. Il compagno di Loredana Lecciso si è sottoposto a tre dosi di vaccino nell’ultimo anno. Una scelta che lo ha salvato visto che il 78enne oggi sta benone nonostante il tampone positivo:

“Mi sento bene, se non sapessi di essere positivo non ci crederei. Avendo fatto tre dosi di vaccino posso dire che il virus non lo vedo e non lo sento. ’anno scorso ne avrò fatto centinaia e sono sempre risultato negativo: quando mi hanno detto che ero positivo non riuscivo a credere alle mie orecchie”

Natale è stato fatale per Albano

Albano ha confidato di aver contratto il Covid-19 in Croazia, durante le festività natalizie. Per la prima volta dopo venti anni Carrisi ha scelto di trascorrere il Natale insieme alla figlia Cristel, diventata da poco mamma per la terza volta della piccola Rio, al genero Davor Luksic e alla quartogenita Romina Junior.

A tal proposito Albano Carrisi ha raccontato alla rivista di costume e spettacolo:

“Ho fatto il nonno per qualche giorno ed è stato bellissimo. Solo che mia figlia il 24 ha invitato alcune amiche ed è venuto fuori che una di loro era positiva. Io e Romina junior ce lo siamo beccato, per fortuna Cristel e i bimbi sono negativi”

Nonostante il virus il morale di Albano resta alto anche se gli pesa molto stare lontano dalle persone che ama. Nella sua tenuta pugliese è costretto a stare alla larga dalla compagna Loredana Lecciso e dai figli più piccoli Jasmine e Albano Junior, detto Bido.

Anche Jasmine Carrisi ha avuto il Covid

Jasmine, tra l’altro, ha contratto il Covid-19 la scorsa estate, qualche settimana dopo il vaccino. La ragazza, cantante in carriera vista a The Voice Senior in qualità di giurata, non ha avuto particolari sintomi come il suo papà, al quale è legatissima.

Nell’intervista a Oggi Albano ci ha inoltre tenuto a precisare che la sua relazione con Loredana Lecciso procede a meraviglia. Carrisi ha puntualizzato che non c’è stato un vero e proprio ritorno di fiamma perché con l’ex giornalista pugliese il fuoco della passione non si è mai spento.