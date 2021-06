Albano Carrisi eredità: la decisione sui sei figli

Dopo i numerosi rumors e gossip che si sono scatenati in seguito ad alcune dichiarazioni di Jasmine Carrisi a Diva e Donna – su chi gestirà in futuro l’azienda di famiglia -, Albano Carrisi ha deciso di rompere il silenzio e fare delle dovute precisazioni.

Negli ultimi giorni la figlia Jasmine ha dichiarato al celebre settimanale di gossip: “Mio fratello Bido che quest’anno finisce il liceo in Svizzera vuole studiare per gestire la tenuta“. Parole che sono state mal interpretate; infatti in molti hanno pensato che il cantante avesse l’intenzione di destinare al figlio più piccolo l’intera azienda vitivinicola.

I chiarimenti di Albano

A dare la giusta interpretazione di quelle parole è stato lo stesso cantautore che, raggiunto da Tgcom24 ha riferito che quella è una frase mal interpretata, quindi ha precisato: “Ho suddiviso tutto in parti uguali“. Il cantante pugliese ha inoltre aggiunto che ha già dato ad ogni figlio il 10% dell’azienda.

Con il tempo, poi, sarà suddiviso tutto, senza fare alcuna disparità. Albano, dimostrando come al solito grande ironia, ha commentato la falsa notizia con il sorriso: “Il mio sogno eterno lo voglio vivere in pace“. Il cantante ha avuto 6 figli da due matrimoni.

Dal matrimonio con Romina Power sono nati Ylenia (scomparsa a New Orleans nel 1993 in circostanze ancora oggi non chiare), Yari, Cristel e Romina jr. Dall’amore con Loredana Lecciso sono nati Jasmine e Albano jr. (chiamato più familiarmente Bido).

Proprio quest’ultimo in alcune partecipazioni televisive (rare) nei salotti di Barbara d’Urso, aveva raccontato della sua passione per l’attività vitivinicola di Albano, ma anche della gestione delle attività alberghiere che sono presenti all’interno delle Tenute Carrisi.

Sebbene Bido avesse già voglia di ricoprire un ruolo manageriale in azienda, papà Albano lo ha messo davanti all’importanza che ha invece avere una buona istruzione. Per il lavoro alla tenuta c’è sempre tempo. Insomma, Bido però non è il solo ad occuparsi ed interessarsi delle attività delle Tenute Carrisi. Anche Yari e Romina jr avevano dichiarato in passato di occuparsi – a vario titolo e misura – dell’azienda di famiglia.