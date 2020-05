Albano a Domenica In, lite con Mara Venier: cosa è successo e perché c’entrano Romina Power e Loredana Lecciso

Albano Carrisi è tornato a Domenica In ma l’intervista non è andata come tutti speravano. L’ospitata, in collegamento da Cellino San Marco, è stata interrotta a causa di un battibecco con la padrona di casa Mara Venier. Il motivo? C’entrano le due donne della vita di Albano: Romina Power e Loredana Lecciso. Nel corso dell’intervista a distanza la Venier ha ricordato le tappe più importanti della vita di Carrisi menzionando più volte l’ex moglie americana. Nessun accenno all’attuale compagna Loredana almeno fino a quando non si è tirato in ballo il recente compleanno di Albano, festeggiato lo scorso 20 maggio.

La sorpresa di Mara Venier e Romina Power non convince Albano

Per festeggiare in tv il 77esimo compleanno di Albano Mara Venier ha invitato alcuni artisti a realizzare un video messaggio per il festeggiato. Tra i tanti Cristiano Malgioglio, Pupo, Roby Facchinetti e Pippo Baudo. Zia Mara ha chiesto di fare la stessa cosa anche a Romina Power ma quest’ultima ha preferito inviare una poesia all’ex marito. Mara stava per leggerla ad Albano quando quest’ultimo l’ha fermata invitandola alla par condicio. Un riferimento a Loredana Lecciso che la Venier ha subito colto tanto da difendersi: “Loredana non mi ha mandato niente”. Pronta la replica stizzita di Carrisi: “Forse non gliel’hai chiesto”. La Venier ha incassato il colpo e ha deciso così di non leggere la poesia di Romina ma la lite con Albano non è finita di certo qui.

Albano si lamenta a Domenica In per l’intervista piena di gossip

Albano Carrisi non ha particolarmente gradito il fatto che l’intervista a Domenica In sia stata concentrata prevalentemente sulla sua vita privata e senza mezzi termini l’ha detto a Mara Venier. “Par condicio fino ad una certo punto ma pure tu devi raccontare come stanno le cose”, ha tuonato la presentatrice veneziana. In realtà Albano ha proprio annunciato di recente il ritorno di fiamma con Loredana Lecciso ma in diretta tv ha preferito non dire nulla. “Sono stra sereno, vivo in pace con Dio e con gli uomini e le donne che mi seguono”, si è limitato a dichiarare. Mara ha però deciso di finire prima l’intervista: “Avevo altri tre filmati da mandare ma preferisco non mandarli. Non è la mia televisione quella di mettere in imbarazzo le persone”.