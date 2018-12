Albano, l’appello di pace: “Loredana e Romina, festeggiamo insieme”

Albano Carrisi lancia l’appello di pace alle ‘sue’ donne: “Romina e Loredana, festeggiamo insieme. Sarebbe un miracolo”

Albano Carrisi uomo distensivo, portatore di pace e concordia, anche in amore. È lui stesso a definirsi tale nell’ultima intervista rilasciata in esclusiva al settimanale Chi (in edicola da mercoledì 12 dicembre). Il cantante si è lasciato andare a un appello per le ‘sue’ donne, Romina Power e Loredana Lecciso. “Natale lo trascorrerò a Cellino con mia madre Jolanda che ha 96 anni. Un po’ dei miei figli sono in giro per il mondo e io starò con chi ci vuole stare”, rivela l’interprete. “Io sono un uomo di pace – aggiunge – cerco di seminare pace anche se non sempre ci riesco”. Infine l’affettuosa chiamata ai due amori che hanno segnato la sua vita: “Sarebbe un miracolo se Loredana e Romina volessero festeggiare con me, ma lascio fare agli altri, di certo veti non ne metto”.

“A Natale si fermano anche i criminali, i bombaroli, le guerre, e allora perché non farlo sempre?”. L’intervista di Carrisi

L’idea di Albano potrebbe non rimanere soltanto una chimera visto che, sempre da quanto fa trapelare Chi, Loredana Lecciso dovrebbe essere a Cellino a Natale. Resta solo l’incognita Romina. “Giuro che non so cosa abbia deciso, so che prima sarà dalla sorella, mi piacerebbe stare tutti insieme a festeggiare”, ribadisce Carrisi. Il cantante 75enne si professa poi uomo navigato per ogni evenienza: “Sono stagionato, vaccinato a qualsiasi evento, per me ogni giorno deve essere Natale, non puoi volere bene a tutti solo una volta all’anno. A Natale si fermano anche i criminali, i bombaroli, le guerre, e allora perché non farlo sempre?”

Albano Carrisi non si ritirà più: il dietrofront del cantante

Riuscirà Albano nella non facile impresa di riunire la famiglia in formato maxi? Il Natale ce lo dirà. Per quanto riguarda la musica, invece, il cantante ha fatto dietrofront sulla decisione di abbandonare i palchi. Infatti ha scelto di non ritirarsi più, come aveva annunciato in svariate occasioni. In un’intervista rilasciata alla rivista Gente, ha rivelato di aver mutato prospettiva nell’ultimo periodo, nonostante i medici continuino a consigliargli riposo.