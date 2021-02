Albano a Domenica In, invito a Romina Power e alla Lecciso: “Riuniamoci”

Una fake news terribile che meriterebbe una punizione esemplare. Nei giorni scorsi è uscita una bufala sulla morte del marito di Mara Venier. Quando la conduttrice ha capito cosa fosse accaduto è andata su tutte le furie, pubblicando una serie di storie su Instagram per smentire la notizia. Una giornata terribile per lei, per Nicola Carraro e per la loro famiglia. Nella seconda parte di Domenica In del 28 febbraio 2021 Mara ha intervistato Albano Carrisi. Parlando di finti scoop che hanno colpito lui, le sue compagne e le sue figlie in passato, Mara Venier ha colto la palla al balzo ritornando sulla notizia falsa della morte del marito Nicola:

“Le scorrettezze di queste persone danno un grande dolore. Sono dei poveracci”

A Domenica In l’artista pugliese ha ripercorso la sua carriera artistica e i filmati sono stati montati con il sottofondo della sua canzone Di Rose e di Spine. Proprio con questo brano gareggiò al Festival di Sanremo 2017, ultimo del triennio Carlo Conti, e questo sancì la sua quindicesima presenza in gara sul palco dell’Ariston tra i Campioni. A sorpresa venne eliminato alla quarta serata, a un passo dalla finale. Questo lo costrinse a scagliarsi contro la giuria, definendo la sua un’eliminazione ingiusta e studiata a tavolino. Rientrati in studio, Albano ha asserito:

“Come ha fatto la giuria di qualità a scartare una melodia del genere? O ce l’avevano con me o c’era qualcosa che non funzionava nel loro udito. Avevo la canzone di Sanremo quell’anno. Nella vita non si può sempre vincere”

Come spiegato, Di Rose e di Spine rappresenta il simbolo della vita che sta in una rosa. Oltre a ripercorrere la vita artistica, Albano ha ricordato anche i suoi amati genitori. Sul padre ha svelato che aveva una forza incredibile ed era dotato di nervi saldissimi. Non l’ha mai visto piangere ed è stato sempre un uomo forte e sicuro nella vita di tutti i giorni.

Albano a Domenica In, appello in diretta a Romina e a Loredana: “Incontriamoci”

Inevitabile qualche riferimento a Romina Power. Entrambi continuano a essere una delle coppie più amate di sempre. Nel corso dell’intervista ha raccontato come ha conosciuto l’americana. La loro storia è nata sul set del film Nel Sole. All’inizio non le piaceva, poi vedeva che spariva sempre dal set e lo faceva anche lui perché era timido. Il suo sogno oggi è quello di far riunire l’ex moglie e la sua compagna. Il cantante ha lanciato un appello a Domenica In a Romina Power e a Loredana Lecciso:

“Se siete in ascolto perchè non ci incontriamo…il buon Dio sa quanto ancora dureremo su questa Terra. Unirsi e seminare semi di pace, sospetti non esistono e il mondo è bello perchè dobbiamo renderlo bello, così forse rendiamo bella la nostra esistenza”

Albano scartato da Sanremo 2021: la sofferenza dopo la decisione di Amadeus

Rientra tra gli esclusi di Sanremo 2021 Albano Carrisi. L’artista avrebbe voluto fare ritorno, questa volta in gara, con il brano Il Cellulare e l’esclusione gli ha lasciato l’amaro in bocca. Come affermato da lui in una delle recenti interviste rilasciate, Amadeus ha detto che non era adatta a Sanremo.

Sempre secondo quanto raccontato, il singolo aveva tutte le potenzialità per poter partecipare alla competizione, che andrà in onda dal 2 al 6 marzo 2021 su Rai 1. L’esclusione dalla gara, però, gli eviterà di dover partecipare ad un Festival della Canzone Italiana senza pubblico, decisione che lo lascia decisamente perplesso.