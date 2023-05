Albano, 80 anni a tutto gas: “Va così a letto con Loredana Lecciso”

In occasione dei suoi 80 anni, Albano ha rilasciato un’intervista in cui si è raccontato a cuore aperto: la famiglia, gli amori e la carriera

Proprio oggi, 20 maggio, Albano compie 80 anni. Una soglia importante della sua vita, della quale rivivrebbe ogni singolo momento, senza cancellare nulla “per non fare dispetto a tutti gli altri di un’esistenza senza rimpianti“. In onore di questo importante traguardo, Canale 5 manderà presto in onda una serata evento in suo onore, dal titolo “4 volte 20″. Ebbene, in attesa del debutto del show, Albano ha rilasciato un’intervista a “Vanity Fair” in cui ha parlato a cuore aperto della sua vita privata, della sua carriera e della sua grande famiglia.

Il cantante di Cellino San Marco ha recentemente fatto scalpore dopo le sue dichiarazioni sull’ex moglie Romina Power, nelle quali confessava che il matrimonio era finito anche all’uso spropositato che la cantante faceva di marijuana. Nonostante, ciò, però, i rapporti tra l’ex coppia continuano ad essere sereni. Dunque, i fan possono stare tranquilli, dato che Albano e Romina non sembrerebbero avere intenzione di smettere di esibirsi insieme: “C’è, ed è sempre bellissimo stare sul palco insieme. Le traversie, in qualche modo, le abbiamo superate”.

Al fianco di Albano, c’è, da ben 23 anni, un’altra donna: Loredana Lecciso. Nonostante gli alti e bassi che hanno contrassegnato la loro relazione, portandoli anche alla separazione nel 2018, la passione tra i due continua ad essere più forte che mai. “Il sesso è come il cibo: quando ne hai bisogno, devi nutrirti”, ha dichiarato Albano.

Successivamente, il cantautore ha anche parlato dei suoi sei figli: quattro avuti insieme a Romina Power (Yari, Cristel, Romina Jr e Ylenia) e due dalla Lecciso (Jasmine e Albano Junior). Ad oggi, vedendo i suoi “bambini” cresciuti e facendo un bilancio, come pensa di essere stato come padre? “Più liberale del mio: in genere dico sì alle richieste dei miei figli di provare e di sperimentare, anche per reazione ai no che ho ricevuto”, ha risposto.

Infine, Albano ha anche rivelato quale sia l’unico regalo che vorrebbe ricevere per i suoi 80 anni, ovvero la fine della guerra tra Russia ed Ucraina. Il cantante è da sempre molto legato alla Russia, paese nel quale ha un successo straordinario. Inoltre, a partire dagli anni ottanta, si è recato più volte a Mosca a cantare per l’attuale presidente Putin, sin da quando era solo un dirigente del KGB. Per questo, in un giorno così speciale, Albano vorrebbe ricevere solamente un messaggio da parte del presidente russo con scritto “Caro Al Bano, la guerra è finita. Tanti auguri”.

Jasmine Carrisi al GF Vip? La risposta della figlia di Albano

Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso, è una star dei social, contanto un gran numero di followers sia su TikTok che su Instagram. La giovane non ha mai nascosto di essere interessata al mondo dello spettacolo, motivo per il quale è stata contattata per partecipare sia al GF Vip che a l’Isola dei Famosi. Nel primo caso, l’offerta riguardava anche il padre, che aveva deciso di rifiutare. Per quanto riguarda l’Isola, era stata la stessa Jasmine a declinare.

Ma, in futuro, ci sarebbe la possibilità di vedere Jasmine da sola nella Casa più spiata d’Italia? La cantante non ha escluso la possibilità di poter partecipare al GF Vip, ma ad una condizione: solamente quando avrà una carriera consolidata. Per ora, vuole prima affermarsi nel mondo della musica, proprio come suo padre.