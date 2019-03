Alba Parietti, l’ultimo incontro con Fabrizio Frizzi: “Presagio triste”

Alba Parietti, l’ultimo incontro con l’amico Fabrizio Frizzi: “Quel presagio, che divenne triste, angosciante realtà”. Le parole di dolore dell’opinionista televisiva

Tra due giorni, il 26 marzo, sarà passato un anno esatto dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi. Tanti i personaggi della Tv che in questi giorni stanno dedicando riflessioni e pensieri al conduttore. Inoltre la Rai si è ‘attrezzata’ per commemorarlo con una serie di appuntamenti. Tra gli amici noti, Alba Parietti, nella giornata odierna, è stata una delle prime a indirizzargli un profondo e denso messaggio, pieno di sentimento e dolore. Nel suo ultimo post social la showgirl ha ricordato l’ultima volta che incontrò Frizzi. Un incontro in cui sentì il brivido di un “presagio triste, angosciante”. Poche ore dopo Alba, anche Milly Carlucci, ospite a Domenica In, ha speso parole per l’amico e collega.

“Eri una persona prima di essere un personaggio”

“Ci siamo sempre voluti, bene, rispettati, sostenuti”, esordisce Alba sui suoi profili social, ricordando Fabrizio. “Eri il collega con cui ti sentivi a casa – prosegue – eri una persona prima di essere un personaggio. Perché proprio a te? Perché eri troppo per tutti noi e oggi sei un esempio un’ispirazione di bellezza, onestà intellettuale, umanità”. La Parietti narra poi l’ultimo incontro che ebbe con Frizzi, in occasione del funerale di Bibi Ballandi. “Ci siamo visti, quell’ultima volta sulla porta della chiesa, al funerale di Bibi. Era lontano da Roma, tu eri già molto sofferente ma venisti ad onorarlo. Ci siamo incontrati e stretti forte, tu sei uscito solo dicendo ‘vado via, è tutto così triste Alba’ e ti vidi di spalle allontanarti tra la gente, un presagio, che divenne triste , angosciante realtà”.

La scomparsa di Fabrizio Frizzi: “Sei stato meraviglioso su questa terra”. Milly Carlucci

“Oggi pensare che non ci sei rende ‘tutto così triste’… Arrivederci Fabrizio sei stato meraviglioso su questa terra”, ha concluso l’opinionista dell’Isola dei Famosi. Poche ore dopo il messaggio di Alba, Milly Carlucci, ospite a Domenica In, ha parlato del conduttore, visibilmente provata dal suo ricordo: “È una mancanza enorme, è impossibile che sia passato un anno. Penso che sia da un’altra parte a fare qualcosa e non ci possiamo sentire. Siamo stati per tanti anni un team, ci siamo sostenuti a vicenda, avevamo tante cose in comune. Abbiamo condiviso tante cose, che poi per fortuna rimangono. Cambiamo, perché soffro veramente”. Frizzi si è spento il 26 marzo 2018.