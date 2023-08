Alba Parietti, psicodramma per la morte del gatto: addio struggente

Alba Parietti in lacrime per la perdita del suo amato gatto Papu: la toccante dedica all’amico a quattro zampe

Nella giornata di oggi, sabato 12 agosto, Alba Parietti ha reso partecipi i suoi followers su Instagram del triste evento che l’ha colpita: la conduttrice ha infatti dato l’annuncio della morte del suo amato gatto Papu e si è lasciata andare a un toccante messaggio di addio. Papu ha condiviso ben 15 anni di vita con la Parietti, diventando a tutti gli effetti un membro della famiglia, e proprio per questo la sua perdita ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore della conduttrice che ha tenuto a rendere tutti i suoi fans partecipi del dolore che sta provando.

La perdita dell’amato gatto Papu

Come un fulmine a ciel sereno sul profilo Instagram di Alba Parietti è arrivata la comunicazione della scomparsa di Papu, il suo amato gatto nero. Fino a qualche ora prima la conduttrice aveva condiviso alcune stories che documentavano la sua ultima avventura professionale a Palmi, dove ha presentato il Festival dei Tramonti. In questi giorni infatti Alba Parietti si trovava a Ibiza e aveva postato numerose fotografie della sua vacanza, immagini che la ritraevano in costume da bagno o intenta a condividere una cena in compagnia del il suo amore, Fabio Adami, e degli amici più cari.

La vacanza però è stata interrotta da una triste notizia: il suo amato gatto Papu, con il quale ha condiviso ben 15 anni di vita, se n’è andato e lei non ha potuto stargli vicino nelle ultime ore di vita in quanto si trovava lontano da casa. È forse questo il più grande rimpianto della conduttrice: non esserci stata per il suo fedele amico a quattro zampe nel momento in cui aveva più bisogno di lei. La Parietti aveva già esternato il suo dolore sul palco di Palmi ma in seguito ha deciso anche di dedicare un post di addio su Instagram a Papu. La conduttrice si è quindi lasciata andare a uno sfogo pieno di tristezza e di dolore nel quale ha ricordato alcuni momenti di vita insieme al suo fedele gatto.

“Avrei tanto voluto piangere e non potevo. Eri così indifeso e sofferente da stringere il cuore. Proprio questa settimana senza poterti dare un ultimo abbraccio. Eri famiglia per me che famiglia non ho più. Mi mancherà trovarti ad aspettarmi. Mi struggo al tuo pensiero perché non ti vedrò mai più. Corri veloce, quando torno a casa ti immaginerò sempre entrare e accoccolarti sul mio letto nelle notti di pioggia e dormire insieme alle tua fusa”, sono solo alcune delle frasi che si possono leggere nella didascalia scritta dalla conduttrice a corredo del post dedicato alla scomparsa del suo amico a quattro zampe.

Tanti i messaggi di vicinanza provenienti sia da personaggi del mondo dello spettacolo che dai fans più affezionati della celebre conduttrice.

Il messaggio del figlio, Francesco Oppini

A condividere qualche dettaglio in più sull’accaduto è stato il figlio di Alba Parietti, il commentatore sportivo Francesco Oppini. Com’è facile immaginare anche per lui la scomparsa di Papu ha rappresentato una perdita importante e dolorosa. Di conseguenza Oppini ha voluto spendere qualche parola per ricordare l’amico a quattro zampe e per dare qualche delucidazione sulle sue condizioni e sul motivo della sua scomparsa. Stando alle parole di Oppini il gatto stava male da tempo e nelle ultime settimane è stato sottoposto a numerosi ricoveri e cure che, visti i risultati, avevano reso tutti più “sollevati e speranzosi”.

In seguito però le condizioni dell’animale domestico sono peggiorate nuovamente fino ad arrivare alla sua dipartita: “Tra le cose che stasera feriscono è proprio il fatto di averci creduto, nonostante tutto, nonostante l’età, nonostante gli acciacchi, i problemi gravi di salute. Tutti noi siamo fieri di ciò che sei stato e di quello che hai rappresentato. Un pezzo di te sarà sempre dentro di noi, nei nostri pensieri e cuori, anche se questa sera, come tutte le volte che purtroppo succede, un pezzo di me è volato via assieme a te“, ha affermato Oppini.