Alba Parietti e Mughini confronto. Lui tuona: “Mai più!”, poi cambia idea

Il confronto tra Alba Parietti e Giampiero Mughini a Live-Non è la d’Urso

È finalmente avvenuto l’atteso confronto tra Giampiero Mughini e Alba Parietti a Live-Non è la d’Urso. I due sono stati invitati dalla padrona di casa dopo la recente litigata a Vieni da me di Caterina Balivo. Ma l’astio tra la soubrette e il giornalista è finito per aumentare esponenzialmente nel salotto di Canale 5. Alba ha provato a tendere la mano al suo rivale, chiarendo di averlo sempre rispettato e di non averlo mai attaccato gratuitamente. Diversa l’opinione di Mughini, che non condivide le affermazioni della Parietti sui partigiani. “Non sai niente, hai imparato quattro sciocchezze a memoria”, ha ribadito il commentatore sportivo. Parole che hanno colpito la showgirl, che ha avuto dei partigiani in famiglia e su queste testimonianze ha scritto il libro Da qui non se ne va nessuno.

La Parietti e Mughini litigano sui Partigiani della Seconda Guerra Mondiale

“Io non sono mai stato dal chirurgo per il silicone”, ha poi aggiunto Mughini nei confronti di Alba Parietti. Un’affermazione forte, che ha indignato gran parte dello studio di Live-Non è la d’Urso e in particolare gli opinionisti presenti Alessandra Mussolini, Giovanni Ciacci e Rosa Perrotta. “Sei insopportabile. Non doveva esserci nessun confronto. E non ci sarà mai più!”, ha sottolineato Mughini, che ha così abbandonato la postazione per spostarsi su una poltrona dove erano presenti gli altri ospiti.

Alla fine è avvenuta la riappacificazione tra Alba Parietti e Mughini

In un secondo momento – mentre Barbara d’Urso parlava di un altro argomento – Alba Parietti si è seduta accanto a Giampiero Mughini ed è riuscita a fare pace con l’uomo. “Adesso ci scambieremo i nostri libri”, ha assicurato la Parietti, felice per questa intesa trovata all’improvviso.