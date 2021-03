Alba Parietti, la confessione in tv: “Ho subito molestia da un amico”

La vita di Alba Parietti non è mai stata tutta rose e fiori. La soubrette si è lasciata andare ad una confessione inedita a Ore 14, il programma che Milo Infante conduce su Rai Due. La madre di Francesco Oppini ha ammesso di aver subito molestie da parte di un amico. Un duro colpo da digerire per Alba, che ha spiegato di non averlo raccontato a nessuno prima d’oggi per vergogna e debolezza.

Questa la rivelazione di Alba Parietti in televisione:

“Non ho avuto il coraggio di raccontarlo a nessuno, neanche a me stessa. Ti vergogni di ammettere di essere debole, di aver subìto. È un senso di paralisi, di incapacità di reagire tanto è lo sgomento di trovarsi in una situazione che non ti sei cercata”

Dunque Alba Parietti ha mentito in passato, quando aveva assicurato di non aver mai subito violenze e neppure di aver ricevuto proposte indecenti nel corso della sua lunga carriera. Un modo per nascondere la verità anche a se stessa, per quella forma di vergogna e pudore che le vittime di abusi e molestie conoscono bene.

Alba, 59 anni, ha però deciso di cambiare rotta e di non nascondere più certe situazioni. La Parietti ha scelto di parlarne in una giornata simbolo per le donne: l’8 marzo. Proprio oggi la soubrette è stata ospite di Milo Infante e si è lasciata così andare ad un racconto inedito.

Alba Parietti ha preferito non svelare ulteriori dettagli sulla vicenda. Ma ha specificato di aver subito delle avance sul posto di lavoro e una molestia da parte di una persona che reputava un amico. Una pagina ancora dolorosa per la diretta interessata. Oggi Alba ha deciso di liberarsi di questo peso enorme e di cui non ha di certo colpa.

A Ore 14 il conduttore Milo Infante è rimasto senza parole: non si aspettava di certo una confessione così forte da parte della sua ospite Alba Paritti. La giornalista Monica Setta, intervenuta nel programma in collegamento, ci ha tenuto a ribadire che una molestia può capitare pure a una donna forte com’è appunto Alba.

Monica Setta, che conduce da due anni Unomattina in famiglia con Tiberio Timperi, ha ringraziato la Parietti per questa testimonianza importante e dichiarato che anche lei ha subito diverse pressioni maschiliste per affermarsi nel mondo del giornalismo.