Alba Parietti: frecciatina a Ballando con le Stelle e GF Vip

Alba Parietti, nuove frecciatine: l’esperienza a Ballando Con le Stelle e dichiarazioni sul Grande Fratello Vip

Alba Parietti è tornata ad aprire il suo cuore nel corso di un’intervista rilasciata a Chi, settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini. La donna ha parlato della sua vita privata, della sua attuale situazione sentimentale e del suo rapporto con il figlio Francesco. Ad oggi, la conduttrice non crede di essere stata una madre perfetta, anzi tutto il contrario. In ogni caso, crede che il figlio sia stato in grado di capire e di sdrammatizzare il tutto. Parlando della sua carriera, invece, la Parietti è felice e soddisfatta. Fare l’opinionista crede sia un ruolo che le calza a pennello e forse anche per questo non prende minimamente in considerazione l’idea di entrare nella Casa del GF Vip.

Alba Parietti: nuove rivelazioni su Ballando con le Stelle e nessun Grande Fratello Vip

Alba ha partecipato a Ballando con Le Stelle, ma non ha vissuto tale esperienza con la giusta serenità. Tra l’ex concorrente e la giuria ci sono stati svariati battibecchi, soprattutto con Selvaggia Lucarelli. Oggi, la Parietti ha le idee chiare su cosa è significato per lei prendere parte alla trasmissione di Milly Carlucci. “Ballando è stata un’esperienza come tante. Fino a quando non eravamo sottoposti alla mortificazione da parte della giuria, si stava bene.” A quanto pare, l’attrice non è ancora riuscita a lasciarsi del tutto alle spalle i battibecchi avuto nello studio della Carlucci e non solo.

Grande Fratello Vip, Alba Parietti non parteciperà mai: l’ultima rivelazione

Alba Parietti ha inoltre messo in chiaro la sua posizione nei confronti del Grande Fratello Vip e di una sua presunta partecipazione. “Alla gente piace togliere la dignità ai propri idoli, ma non c’è possibilità che io possa mai accettare un programma del genere. Piuttosto cambio lavoro.” Insomma, non pare esserci alcuna possibilità di vedere Alba entrare nella Casa più spiata d’Italia!