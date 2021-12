Alba Parietti, flirt con Alvise Rigo? Lei interviene: “Troppo vecchio”

Flirt in corso tra Alba Parietti e Alvise Rigo? Il gossip è stato lanciato nei giorni scorsi da Alberto Dandolo nelle sue Pillole di Gossip. La notizia è passata inosservata da parte della Parietti, fino a oggi almeno. Si era parlato di un’amicizia molto profonda e di una cena tra loro due, da soli. Proprio questo aveva lasciato pensare, e immaginare, che la conoscenza tra i due fosse andata oltre l’amicizia o la conoscenza. Sulla scia di Alex Belli e Soleil Sorge si era parlato di un probabile “feeling artistico”, invece dell’ormai famosa chimica artistica, ma a quanto pare così non è.

Come già sottolineato, il gossip non è arrivato alle orecchie di Alba Parietti fino a stamattina. Proprio qualche ora fa infatti la showgirl si è svegliata con questa notizia sotto gli occhi. Ha raccontato la vicenda nel post su Instagram con cui ha smentito il gossip, spiegando che è stata la sua vicina di casa, nonché amica, a riportarle il tutto. La vicina non ha mancato di scherzare con Alba, scrivendole “Bel colpo”. A quanto pare la signora è un’appassionata di gossip e non se ne fa sfuggire una, per questo ha letto la notizia sulla Parietti mentre lei ancora no.

Nel messaggio su Instagram Alba non ha mancato di fare ironia, quell’ironia che da sempre la caratterizza. Fatto sta che Alba Parietti ha smentito il flirt con Alvise Rigo. Non potrebbe essere vero anche perché lui sarebbe fin troppo grande per rientrare nei suoi gusti:

“Quindi il mio amante sarebbe Alvise Rigo di trent’anni (soli) più giovane di me. Ma io dico, mi domando come vi permettete di fare una simile insinuazione? Ma andiamo Alvise è bellissimo ma per me è troppo, troppo vecchio”

A seguito di queste parole, Alba ha messo delle emoji che ridono, per car capire – a chi ne avesse bisogno – che stava giocando. Quindi è passata alla smentita vera e propria: “Smentisco categoricamente questa bomba, nata dalla fantasia di chi forse vorrebbe fosse capitato a lui o a lei un Alvise”. Quindi si è rivolta direttamente al concorrente di Ballando con le Stelle: “Scusa Alvise per me sei troppo vecchio”. Anche in questo caso ha aggiunto delle faccine che ridono.

Dunque niente flirt tra Alba Parietti e Alvise Rigo: lei ha smentito tutto. Sotto al post su Instagram ci sono i commenti di Francesco Oppini, che se la ride, e anche di Sabrina Salerno. Quest’ultima ha scritto di essere stata la persona che li ha fatti conoscere “e non mi hai detto niente”, anche lei aggiungendo una risata.