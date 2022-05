Alba Parietti conferma il nuovo fidanzato: “Non dico chi è, storia delicata”

E alla fine la conferma da parte della diretta interessata è arrivata. Alba Parietti è ufficialmente una donna sentimentalmente impegnata, questa la rivelazione della presentatrice e opinionista avvenuta stamattina nella cornice di Storie Italiane a Eleonora Daniele e alle sue ospiti.

L’occasione per chiedere qualche dettaglio e curiosità in più ad Alba Parietti è arrivata a margine di una discussione sulla chirurgia plastica alla quale la Parietti è stata invitata a partecipare in quanto celebre per essersi rifatta (ormai molti anni fa) labbra e seno.

Subito prima di dare il via al dibattito, Eleonora Daniele ha colto la palla al balzo, sorprendendo la sua ospite con una serie di domande ad hoc sulla sua attuale fiamma. Alba Parietti si è ritrovata da un momento all’altro di fronte le recenti immagini in compagnia del suo attuale compagno. Le foto erano apparse giorni fa su Chi e non lasciano spazio a dubbi. Nelle immagini dei paparazzi vediamo Alba Parietti abbracciata al nuovo fidanzato, che bacia appassionatamente.

Almeno per ora, in ogni caso, la showgirl ha tenuto a mantenere il riserbo. Nonostante tutti l’abbiano già visto in viso, è ancora mistero sulla sua identità. A nessuno, infatti, è dato sapere quale sia il suo nome e cognome, così come il suo lavoro. Storie Italiane è stato dunque il contesto dove i più curiosi sono riusciti a ricevere un paio di informazioni in più.

Alba Parietti parla per la prima volta del suo nuovo fidanzato

“Se mi chiedi se c’è una cosa bella nella mia vita ti dico, rischiando, di sì. Se mi chiedi di parlarne preferisco di no, preferisco da tanti anni che il mio privato soprattutto se importante, rimanga privato” ha dichiarato la Parietti, scatenando reazioni divertite in studio. Simona Izzo, in particolare, l’ha presa un po’ giro visti i suoi trascorsi gossippari.

A questo punto, Alba Parietti ha specificato il motivo per cui ancora non si è sbottonata sulla sua relazione, aggiungendo “Il mio compagno fa un lavoro e ha una situazione personale privata legata a figli e a questioni personali che va affrontata con grande delicatezza“. Eleonora Daniele avrebbe evidentemente voluto saperne di più, ma magari sarà per la prossima volta.