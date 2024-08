Alain Delon è morto: grande lutto per il mondo del cinema

Si è spento all’età di 88 anni l’icona del cinema Alain Delon. L’attore stava combattendo da tempo con una malattia. A dare la notizia sono stati i suoi figli.

E’ venuto a mancare questa mattina, 18 agosto, l’attore francese Alain Delon. A dare il triste annuncio sono stati i suoi tre figli, Alain Fabien, Anouchka ed Anthony, che l’hanno comunicato con una nota indirizzata all’AFP.

Di seguito la nota:

Alain Fabien, Anouchka, Anthony, oltre che il suo cane Loubo, hanno l’immensa pena di annunciare la dipartita di loro padre – si legge nel comunicato – Si è spento serenamente nella sua casa di Douchy, con accanto i suoi figli e i suoi familiari. La famiglia vi chiede di rispettare la propria intimità in questo momento di lutto estremamente doloroso.

Alain Delon è nato a Sceaux, a pochi chilometri da Parigi, nel 1935. Fin da piccolissimo ha mostrato una propensione per il cinema. Si è avvicinato alla settima arte a 22 anni, dopo un’adolescenza turbolenta caratterizzata dall’esperienza come militare e da alcuni mesi trascorsi in prigione per indisciplina. Inizialmente, per via del suo bell’aspetto, ha interpretato il ruolo del rubacuori e del seduttore come nei film “Fatti bella e taci” del 1958 di Marc Allégret o “Le donne sono deboli” di Michel Boisrond del 1959. La svolta è stata segnata dall’incontro con René Clément che ne ha esaltato il lato più oscuro facendogli interpretare il Tom Ripley di Patricia Highsmith.

Sex symbol dei suoi anni, l’attore francese ha collaborato con alcuni dei registi più importanti della storia del cinema. Tra questi anche alcuni italiani come Luchino Visconti e Michelangelo Antonioni. Da segnalare anche la partecipazione in film di Jean-Luc Godard, Louis Malle, Jean-Pierre Melville ed Agnes Varda. Delon ha interpretato ruoli come Rocco in “Rocco e i suoi fratelli”, il Principe Tancredi Falconeri ne “Il Gattopardo”, il killer Jeff in “Frank Costello faccia d’angelo”, Jean-Paul Leroy ne “La piscina” e molti altri. Nel 1985 ha anche ottenuto il Premio César (gli Oscar del cinema francese) come migliore attore per il film “Notre histoire”, il David di Donatello e l’Orso d’oro alla carriera al Festival di Berlino. Nel 1963 ha poi ottenuto la candidatura ai Golden Globe per il film “Il Gattopardo”.

L’ultimo film a cui Alain Delon ha preso parte è stato “Asterix alle Olimpiadi” di Frédéric Forestier e Thomas Langmann. Nel 2017 ha annunciato il suo ritiro dalle scene. Nel 2019 è stato colpito da un ictus, seguito da un’emorragia celebrale, e le sue condizioni di salute hanno iniziato a peggiorare. L’attore è stato poi affetto da una forma di linfoma a lenta evoluzione.