Alain Delon colpito da ictus: l’attore è ricoverato in Svizzera

Cosa è successo ad Alain Delon e come sta oggi

Problemi di salute per Alain Delon. Come rivelato dal figlio Anthony alla stampa francese, l’attore è stato colpito da ictus qualche settimana fa, più precisamente a metà luglio. Prontamente è stato operato alla Pitié-Salpétriere, noto ospedale di Parigi, dove è rimasto tre settimane in terapia intensiva. Attualmente l’83enne è ricoverato in una clinica in Svizzera e stando a quello che fanno sapere i medici le sue condizioni sono stabili e le funzioni vitali dell’attore sono perfette.

Alain Delon aveva avuto un malore già lo scorso giugno

Già lo scorso 14 giugno si era parlato di un malore per Delon, che all’epoca era stato ricoverato all’ospedale americano di Neuilly, sempre nella capitale della Francia. Successivamente non erano state più fornite notizie. Almeno fino ad oggi, quando il figlio Anthony – anche lui stimato attore – non ha voluto aggiornare fan e giornalisti sulle ultime news.

Non è la prima volta che Alain Delon fa preoccupare i fan

Già cinque anni fa, nel 2014, Alain Delon era finito all’ospedale per alcuni problemi alla schiena. Un dolore fortissimo, che aveva praticamente bloccato il grande interprete. In quell’occasione era stato curato dallo staff del reparto di neurochirurgia dell’ospedale Lariboisière di Parigi.