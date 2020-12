Al GF Vip De Grenet e Serena Grandi: chi entra e chi esce, lista completa

Il Grande Fratello Vip cambia pelle. Inevitabile dopo che Mediaset ha deciso di far proseguire il reality ben oltre la data stabilita ai nastri di partenza dello show. Come è ormai noto al pubblico del programma, si proseguirà fino a febbraio inoltrato. La scelta del Biscione ha provocato un ‘terremoto’ sulla lista di concorrenti: c’è chi ha deciso di abbandonare per passare le feste natalizie con i propri cari, come Francesco Oppini ed Elisabetta Gregoraci, e chi è pronto a subentrare.

Nelle ultime ore Samantha De Grenet, attraverso il suo profilo Instagram, ha ufficializzato che a breve entrerà nel cast. Con un post ‘annuncio’ pure Serena Grandi, che prese parte allo show durante la seconda edizione, ha reso noto che rientrerà nella Casa più spiata d’Italia. Sulla De Grenet non c’è alcun dubbio che sarà arruolata nella rosa dei nuovi partecipanti. Sulla Grandi aleggia qualche perplessità in più, visto che non era data nel totonomi dei papabili ingressi che avverranno in questi giorni. Che il suo post sia stato travisato? Sembra difficile, ma chissà… Mai dire mai, le vie dello spettacolo sono infinite e a volte imperscrutabili.

Grande Fratello Vip 2020: come cambia il cast prima di Natale

Defezioni e new entry: ormai i giochi sono fatti. Archiviate le esperienze nel gioco di Oppini e Gregoraci (uscirà definitivamente dal reality domani lunedì 7 dicembre), ecco chi si appresta a popolare la dimora di cinecittà e chi rimarrà per continuare il viaggio al GF Vip 5: