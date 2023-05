Al Bano, brutta disavventura in aereo: “Io messo in un angolo”

Carrisi ha vissuto una situazione per lui inaccettabile durante il viaggio verso Zurigo quando gli è stato impedito di andare in bagno

Una brutta disavventura per Al Bano in aereo. A raccontarla oggi è lo stesso cantante di Cellino San Marco, parlando con l’Ansa. Qui racconta di aver raggiunto la città di Zagabria, in Croazia, per festeggiare la laurea della figlia Cristel Carrisi. Quest’ultima, infatti, è da poco diventata dottoressa in Letteratura alla Harvard University di Boston e da ormai molto tempo vive in Croazia. Quanto accaduto durante il viaggio sembra aver destabilizzato non poco Albano Carrisi.

Il cantante, che di recente è tornato sul piccolo schermo con uno show su Canale 5 che ha scatenato una faida tra Loredana Lecciso e Romina Power, ammette di essersi trovato di fronte a “una cosa inaccettabile”. Entrando nel dettaglio, Al Bano racconta: “All’atterraggio ho chiesto di andare in bagno, ma mi è stato impedito”. Il noto artista di Cellino San Marco scende nei particolari svelando che si trovava seduto al posto 1A sull’aereo. Proprio al momento dell’atterraggio ha sentito il bisogno di andare in bagno.

Per questo, ha chiesto di potervi accedere, anche perché in passato è stato operato alla prostata. Ma intanto la scala che avevano posizionato dove c’è la porta interiore, per far scendere i passeggeri, aveva bloccato il passaggio. Non solo, nel corridoio erano presenti molte persone. Così l’hostess sull’aereo avrebbe detto ad Albano che non poteva accedere al bagno, incitandolo a tornare a sedere al suo posto. A questo punto, la situazione sarebbe degenerata.

“Ho alzato la voce, perché era una cosa assurda. Ho chiesto di parlare con il comandante, ma niente. Anche una signora croata, che parlava italiano, ha cercato di spiegare la mia esigenza, ma non c’è stato nulla da fare”

Seguendo il racconto che fa lo stesso Carrisi, avrebbero poi fatto scendere i passeggeri usando la porta posteriore. Ma ecco che neanche in quel momento Al Bano ha avuto la possibilità di andare in bagno, sebbene la sua fosse un’esigenza abbastanza forte. Non solo, non appena è sceso dall’aereo si è ritrovato anche di fronte a degli agenti della polizia, probabilmente per via dello scontro avuto con l’hostess. Così la disavventura è andata avanti, con delle complicazioni:

“Anzi, forse per l’alterco che avevo avuto con la hostess, mi sono trovato la polizia all’uscita: mi hanno messo in un angolo e hanno voluto controllare il passaporto. Alla fine mi è stato concesso di andare a prendere la valigia”

Il controllo da parte della polizia si sarebbe concluso in breve tempo. Nonostante questo, Al Bano continua a essere amareggiato per quanto accaduto durante il suo viaggio verso Zurigo. Sono ormai circa 60 anni che il cantautore viaggia in diverse parti del mondo, prendendo aerei. Ma una cosa del genere non gli era mai capitata.

Ha sicuramente ragione nel dire, parlando da cittadino, che andare in bagno era un suo diretto: “Inaccettabile che non mi sia stato consentito”. Carrisi crede che una cosa del genere non dovrebbe accadere ad altri passeggeri.

Sebbene abbia vissuto questa disavventura, Al Bano è felice di prendere parte ai festeggiamenti della figlia Cristel. Per il cantautore pugliese il risultato ottenuto dalla figlia rappresenta “una grande gioia e un grande orgoglio”.