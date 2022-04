Akash Kumar travolto dall’amore: ecco la nuova fidanzata, foto e dettagli

Akash Kumar, dopo aver fatto parecchio parlare di sé durante la sua partecipazione alla scorsa edizione de L’Isola dei Famosi, ha trovato l’amore. Il modello, che ha avuto atteggiamenti discutibili e a tratti fuori controllo (è già cult la strapazzata che gli diede Ilary Blasi) nel corso del reality show, ha raccontato a Novella 2000 di essersi innamorato e di aver trovato serenità sentimentale. Chi è la donna che lo ha stregato? Trattasi di una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. La giovane si chiama Bianca Bassi e si guadagna da vivere facendo la hostess. E proprio uno dei fili conduttori della relazione è il tema del viaggio, come ha spiegato il modello al magazine diretto da Roberto Alessi.

“Sono innamorato, dopo un periodo che sembrava tutto in salita da un punto di vista sentimentale, ho trovato una ragazza di cui sono innamoratissimo”, ha raccontato l’ex naufrago che ha aggiunto che un altro tratto che gli ha fatto perdere la testa per Bianca è che è una ragazza senza troppi grilli per la testa. In particolare Kumar ha sottolineato che è una donna che non è in cerca della popolarità e che non ha nemmeno intenzione di inserirsi nel mondo dello spettacolo.

Akash, parlando di Bianca, l’ha descritta come una ” ragazza straordinaria”, che proviene da una “famiglia per bene, una donna di carattere, che fa la hostess, viaggia molto”. “In questo siamo molto simili, visto che il mio lavoro di modello mi porta a muovermi in continuazione”, ha chiosato.

Akash Kumar ha dichiarato che sarà tra i protagonisti di un film di Bollywood

Akash è uno tra i modelli più richiesti nel settore della moda. Ad aiutarlo il suo viso magnetico e i suoi occhi glaciali, sui quali è stato scritto e detto di tutto. C’è chi sostiene che il colore della sua iride non sia opera di madre natura bensì di un’operazione di chirurgia estetica e chi sostiene il contrario. Kumar ha negato di essersi fatto operare, assicurando in più occasioni che con quegli occhi ci è nato.

Tra i suoi vanti professionali, c’è quello di essere stato scelto da Giorgio Armani per la campagna pubblicitaria della casa di moda in India. Nel paese asiatico lavorerà anche come attore. Lo stesso Kumar ha infatti dichiarato che farà un film a Bollywood, il regno del cinema orientale.