Akash Kumar nei guai, l’accusa: “Ha preso in giro donne prima dell’Isola”

Piovono accuse su Akash Kumar. Il concorrente dell’Isola dei Famosi si troverebbe nei guai dopo le rivelazioni fatte nelle ultime ore sui social. Deianira Marzano, che abbiamo visto in più occasioni nei salotti di Barbara d’Urso come opinionista, è venuta a conoscenza del fatto che il modello avrebbe preso in giro tante donne prima della sua partecipazione al reality show condotto da Ilary Blasi. L’influencer ha pubblicato una serie di messaggi di donne che testimonierebbero di essere state raggirate dal ragazzo in questi ultimi anni:

“Ha preso in giro un po’ di donne e sapete che io questa cosa non la posso tollerare. Mi hanno scritto delle persone serie”

Sulla vita sentimentale di Akash Kumar ci sarebbero delle ombre. Il motivo? A Casa Chi è stato svelato che sarebbe fidanzato con Giovanna Abate, ex tronista di Uomini e Donne. Martedì 16 marzo 2021, a Pomeriggio 5, invece, il giornalista Francesco Fredella ha svelato a Barbara D’Urso che sarebbe impegnato con una famosa showgirl che spesso si vede sul piccolo schermo. Qual è la verità? Giovanna e questa presunta showgirl famosissima potrebbero rientrare tra le donne prese in giro, come sostenuto da Deianira? Probabilmente la questione terrà banco per le prossime settimane anche nelle trasmissioni televisive che si occupano dell’Isola.

Negli ultimi anni Akash Kumar si è presentato in televisione con diversi nomi. Il ragazzo è stato uno dei tentatori di Temptation Island anno 2014 e si faceva chiamare Andrea. A Ciao Darwin, invece, è stato Pablo. A Ballando con le Stelle, invece, ha fatto il suo debutto con il suo vero nome. Proprio nel talent di ballo di Milly Carlucci, la giudice Selvaggia Lucarelli aveva sollevato la questione del nome, ma lui si è difeso sostenendo che non era vero niente. Pablo Andreis Romeo sarebbe il suo nome d’arte attribuitogli dal suo agente. In seguito ha deciso di usare il nome di battesimo, Akash.

Cosa c’è davvero dietro gli occhi di ghiaccio del naufrago dell’Isola dei Famosi? Giacomo Urtis, nel programma della d’Urso, ha sostenuto che secondo lui si sarebbe sottoposto a un intervento chirurgico delicato per ottenere gli occhi chiarissimi. Da parte sua, Kumar ha sempre sostenuto che fossero naturali e non ci sarebbero prove dell’operazione ad oggi.