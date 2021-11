Aka 7even vince l’MTV EMA, battuti i Maneskin. La reazione del cantante

Congratulazioni ad Aka 7Even, che si è portato a casa questa sera l’ambito premio MTV EMA 2021 per Best Italian Act, ovvero il miglior artista italiano dell’anno. Il premio viene assegnato ogni anno da MTV (e il 2021 non fa eccezione) nel contesto di una manifestazione musicale internazionale che va avanti da oltre vent’anni.

Gli MTV EMA 2021, in particolare, si terranno questa sera, 14 novembre, in diretta dalla Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria. Aka 7even è riuscito in un’impresa a dir poco incredibile, perlomeno sulla carta. Nella categoria Best Italian Act, infatti, l’artista campano era in competizione con 4 colleghi di tutto rispetto.

Fra i 5 nominati del Best Italian Act agli MTV EMA 2021 c’erano infatti anche Madame, Caparezza, Rkomi e, soprattutto, i Maneskin. Inutile dire che tutti ci aspettavamo che a portarsi a casa il premio sarebbe stata la rock band romana, sempre più lanciata nel panorama internazionale dopo la vittoria a Eurovision Song Contest 2021. Poco male, in ogni caso, perché Damiano, Victoria, Ethan e Thomas avranno altre occasioni per farsi valere nel corso della serata. I Maneskin sono infatti nominati anche nella categoria Best Rock e Best Group (non era mai successo ad un artista italiano agli EMA) e sono nella lista dei performer.

Come avrà reagito, dunque, Aka 7Even a questa notizia così bella? L’artista ex concorrente di Amici ha prima pubblicato una foto sui suoi profili social con il premio in mano direttamente dal tappeto rosso degli MTV EMA 2021 di Budapest. Sul tappeto rosso, inoltre, il cantante ha avuto l’occasione di dichiarare:

Per me è un’emozione unica, anche perché per me è inaspettata, dato il fatto che arrivo davvero da un percorso lento ma soprattutto credo sia tutto prematura. Sono davvero felice non posso che accogliere questa occasione.

Ma ci rendiamo conto? Ho vinto come “Best Italian Act” agli MTV EMAs 2021!!

Grazieeee???????????????? pic.twitter.com/6e7hQ6hh0v — Aka 7even (@Aka7evenreal) November 14, 2021

Aka 7even si è portato a casa questo importante risultato dopo un anno davvero molto, molto fortunato. Dopo la fine della sua esperienza all’interno della scuola di Amici, l’artista si è confermato come uno dei nuovi talenti più interessanti del nostro panorama. Luca Marzano, questo il nome dell’artista, è stato uno dei dominatori delle classifiche estive grazie al brano Loca (e al relativo remix). Di recente, inoltre, “Aka” ha pubblicato il suo nuovo singolo 6PM e ha annunciato l’uscita imminente del suo primo libro, intitolato 7 Vite.