Aka7even Verissimo, De Martino si sbilancia dopo Amici: il messaggio

Aka7even ospite a Verissimo ha ripercorso la sua esperienza ad Amici 20, ma non solo. Ha raccontato anche la sua vita, compresi i sette giorni di coma da bambino. Un racconto che non risulta nuovo a chi ha seguito il reality show, perché era già noto. Aka7even lo aveva raccontato ai suoi compagni d’avventura anche per dare una motivazione su alcuni suoi comportamenti e sui suoi timori nei rapporti. Luca Marzano, questo il suo vero nome, è cresciuto molto anche grazie al programma e ai ragazzi con cui ha condiviso l’esperienza.

Oggi è più sicuro anche nei rapporti e non ha più paura di rimanere solo, una paura nata proprio dopo il coma. I medici non avevano dato speranze ai genitori di Aka7even, dicevano che un suo risveglio era impossibile. Li invitavano quasi a rassegnarsi, ma la mamma non voleva saperne. Era certa che si sarebbe risvegliato, anche perché lui ha pianto durante il coma ascoltando la musica. Non era una semplice reazione fisica dovuta al coma, ma era proprio una risposta a quel gesto del fargli sentire musica. Alla fine sua madre aveva ragione perché Aka7even si è risvegliato dal coma e oggi sta rincorrendo il suo sogno.

Ma nel corso dell’intervista, come è successo anche per gli altri finalisti ospiti, il cantante di Loca ha ricevuto un messaggio. Una sorpresa preparata da Verissimo, ma forse non si aspettava di ricevere un messaggio da Stefano De Martino. E invece è successo, il giudice del Serale si è decisamente sbilanciato dopo la fine del programma. Stefano ha detto delle parole molto affettuose ad Aka7even. Parole che avrebbe detto forse anche agli altri finalisti per il bel clima che si respirava in questa edizione. A Luca ha detto:

“Se ho imparato a conoscerti nell’arco di queste settimane sono sicuro che non hai ancora realizzato tutto quello che è accaduto. Ti faccio un grande in bocca al lupo perché hai un contratto discografico e una grande responsabilità, e un’enorme opportunità. Continua a scrivere le tue canzoni e a cantare come sai fare tu. Mi raccomando”

Aka7even ha ringraziato Stefano De Martino, definendolo una delle persone che al Serale di Amici gli ha sempre dato i consigli giusti. Lui ha sempre preso il positivo dalle critiche che gli hanno fatto e quelle di De Martino, ha aggiunto, lo hanno aiutato in modo particolare. Insomma, si è instaurata una certa sintonia tra Aka7even e Stefano De Martino ad Amici. Nonostante i fan siano ancora indecisi sul perdonare o meno alcuni punti non dati da parte del giudice al loro beniamino…