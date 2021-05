Aka7even svela come procede dopo Amici e fa un elogio al talent di Maria

Aka7even dopo Amici 20 si è raccontato in una intervista a Billboard. Quattro chiacchiere sul suo nuovo album e sulla musica con cui si propone al pubblico. Il cantante è arrivato in finale nell’edizione che si è conclusa sabato scorso, non ce l’ha fatta a conquistare la coppa ma ha portato a casa l’affetto del pubblico. Lui come gli altri finalisti, ma anche semifinalisti ed eliminati precedentemente: sono tutti entrati nel cuore dei fan di Amici di Maria De Filippi. Per molti Aka7even avrebbe dovuto vincere la categoria canto, ma i fan di Sangiovanni erano agguerriti e sono riusciti ad avere la meglio.

Ma lui ha portato a casa la sua vittoria in ogni caso: ha un album sul mercato e tanta gente che crede in lui e ama la sua musica. Nell’intervista di oggi ha fatto i nomi dei cantanti a cui si ispira: da Justin Bieber a Michael Jackson, passando anche per Bruno Mars e The Weeknd. Sono tutti punti di riferimento per lui. Come sta procedendo dopo Amici? Una domanda che hanno rivolto direttamente al cantante di Loca, ma lui non è stato in grado di rispondere. Non ci è riuscito per il semplice fatto che non ha ancora realizzato tutto ciò che è successo:

“Ancora devo metabolizzare l’entrata ad Amici, quindi figurati se ho metabolizzato l’uscita (ride, ndr.). Vedo un grande affetto da parte del pubblico e sono contento e orgoglioso, perché sto facendo quello che ho sempre sognato”

Aka7even è felicissimo del successo che sta avendo e del grande calore con cui è stato accolto al suo ritorno sui social. E poi c’è l’enorme ondata d’affetto che lo travolge ogni volta che appare su Instagram, in attesa di poterlo ascoltare dal vivo. Le date sono previste al momento a inizio 2022, per ovvi motivi. Ha parlato anche di Maria De Filippi, ricordando che è stata lei a convincerlo a far uscire Mi Manchi e non un altro inedito che aveva pronto, Black. Lui non pensava che Mi Manchi sarebbe stato un successo, ma la conduttrice invece sì e lui le ha dato ascolto. Per questo il Disco D’Oro è nell’ufficio di Maria.

C’è una cosa in particolare che il cantante ha apprezzato della scuola di Canale 5. Un aspetto tutto a favore di un giovane artista che è in cerca del suo posto nel mondo della musica o della danza. Aka7even ha fatto un vero e proprio elogio al talent show di Maria De Filippi: