Aka7even a Fedez: “Collaboriamo?” Replica (il rapper lo scartò a X Factor)

Periodo di grandi successi per Aka7even, al secolo Luca Marzano, talento sbocciato ad Amici di Maria De Filippi nell’edizione da poco conclusasi. Il giovane campano sta spopolando nelle classifiche musicali con i singoli Mi manchi e Loca. Appagato? Assolutamente no. Il ragazzo vuole ‘allargarsi’. Per questo nelle ultime ore ha scritto direttamente a Fedez, il marito di Chiara Ferragni. Senza troppo girarci attorno, il campano ha chiesto al rapper milanese se è disponibile a fare una collaborazione. Non è tardata ad arrivare la replica…

Correva l’anno 2017 quando Marzano si presentò a X Factor, pieno di sogni. Nella giuria del talent show targato Sky sedeva anche Fedez. E fu proprio l’artista milanese a bocciare l’allora 16enne. Fu però una bocciatura dolce: infatti il rapper intravide grandi potenzialità in Luca, incentivandolo a proseguire la sua carriera e rassicurandolo, vista anche la sua giovanissima età. A quattro anni di distanza, Ak7even e il marito di Chiara Ferragni possono dire di essere cresciuti entrambi, sotto diversi aspetti. Per questo ora una collaborazione non è una ipotesi così remota.

“Collaboriamo?”, ha scritto Marzano su Twitter a Fedez che ha risposto con un entusiasta: “Daje”. Naturalmente nulla è certo. Si è alle prime battute di una eventuale trattativa. Ma se da cosa nasce cosa, non è per niente da escludere che il talento di Amici e il marito della Ferragni possano davvero impegnarsi in un progetto comune. Anche perché da anni il rapper meneghino guarda con estrema curiosità alle collaborazioni artistiche con altri musicisti. Basti pensare all’ultimo Festival di Sanremo, in cui si è presentato con Francesca Michielin con il brano Chiamami per nome (la coppia si è classificata al terzo posto della kermesse canora).

Lo scambio di cinguettii tra i due cantanti ha già dato qualche frutto, almeno dal punto di vista mediatico. Infatti i fan del giovane campano hanno esultato al solo ‘odorare’ un duetto tra il loro idolo e il quotatissimo Federico Lucia. Non resta che capire se davvero c’è la possibilità di vedere decollare un progetto musicale targato Fedez-Aka7even.