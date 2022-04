Aisha e Crytical dopo Amici: prime parole e reazioni dopo l’eliminazione

Aisha e Crytical sono gli eliminati della quarta puntata del Serale di Amici 2022. Due nomi che hanno acceso il pubblico sui social, che proprio non si aspettavano la loro uscita. Non a questo punto del percorso. Certo è che siamo a metà del Serale, il cerchio si restringe e in finale ci sono pochi posti a disposizione. Al termine della puntata non sono mancate le prime parole di Aisha e Crytical dopo Amici 2022, arrivate puntuali su Witty Tv.

Aisha ha esordito dicendo di essere contenta, nonostante il dispiacere. Avrebbe voluto una fine diversa del suo percorso, magari più in là, come tanti sperava di arrivare il più lontano possibile nel Serale di Amici 2022. Allo stesso tempo ha subito accettato che le cose sono andate come dovevano andare, probabilmente. I ragazzi sanno che si tratta di una gara e che possono uscire da un momento all’altro, d’altronde vince uno solo. Al massimo due, uno per categoria. Per questo Aisha dopo l’eliminazione è sembrata subito più serena rispetto a quando ha visto la sua carta comparire sotto la domanda sull’eliminato.

Aisha ha parlato del suo percorso non solo dal punto di vista professionale, ma anche umano. Tutti loro non arrivano nella scuola per stringere amicizia ma per fare ciò che amano di più: cantare o ballare. Quando poi trovano anche degli amici è ancor più brutto andare via, come ha spiegato Aisha dopo Amici:

“Quando vieni e formi dei rapporti umani solidi è brutto doversene andare, è bruttissimo. Credo sia la parte più brutta. All’inizio è stato strano, tornavo da lezione e entravo in camera, stavo là a scrivere e non parlavo con nessuno. Poi mi sono accorta che esistevano delle persone che effettivamente volevano ascoltare quello che dicevo. Ho cominciato ad aprirmi”

Aisha ha ricordato anche il suo 18esimo compleanno festeggiato nella scuola, anzi in casetta dove i ragazzi hanno organizzato anche per lei una sorpresa come per tutti coloro che festeggiano in questi mesi di lezioni. Un momento che Aisha porterà per sempre nel cuore: “Non ho mai festeggiato un compleanno così. L’anno scorso ero sola, non ero felice… Quest’anno è stato il compleanno più bello della mia vita”. Vuole bene a tutti i ragazzi che ha lasciato in casetta, a cui ha riservato delle parole che in realtà ha detto anche a sé stessa. Queste: “Non è finita qua, non ci si arrende”.

L’allievo di Anna Pettinelli è stato eliminato perdendo il ballottaggio con Nunzio, ma ha ricevuto una bella proposta da Stash. Crytical dopo Amici 2022 non si fermerà di certo, può contare anche sull’appoggio di tantissimi fan che ha conquistato in questi mesi. Queste le sue parole subito dopo aver lasciato la casetta: