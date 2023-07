Ainett Stephens fuori dalla Rai: il vero motivo, c’entra Onlyfans

Svelato il vero motivo dietro l’esclusione di Ainett Stephens dal ritorno del Mercante in fiera su Rai 2. Dopo le dichiarazioni di Pino Insegno sull’ex collega e sul suo essere ormai troppo grande per riprendere il ruolo di Gatta nera nel quiz show, è scoppiata una vera e propria bufera. Tra accuse di misoginia e “age-shaming“, sono in tantissimi ad aver attaccato il conduttore. Ad alimentare la polemica, è intervenuta la stessa Ainett, pretendendo delle scuse pubbliche da parte dell’attore. Tuttavia, sembrerebbe esserci un retroscena inaspettato riguardo questa spinosa vicenda. Secondo quanto rivelato da Davide Maggio, esiste un altro motivo per il quale l’ex vippona è stata esclusa dal programma.

Di cosa si tratta? A quanto pare, ad aver portato Pino Insegno e i vertici Rai a storcere il naso non sarebbe stata l’età di Ainett, bensì il fatto che la modella abbia un profilo attivo su OnlyFans. Com’è noto, OnlyFans è una piattaforma nota per portare contenuti per adulti e non adatti ai minori. L’ex vippona è sbarcata sul social lo scorso novembre, dichiarando, però, di non pubblicare post che non hanno nulla a che fare con il mondo hard. Ad ogni modo, la presenza della Stephens su tale piattaforma non sarebbe affatto piaciuta all’azienda, portando il conduttore e gli altri collaboratori del programma a non ritenere consona la sua partecipazione.

Il Mercante in fiera torna in tv: cosa cambierà

Dunque, sempre secondo quanto riportato da Davide Maggio, Pino Insegno avrebbe usato la scusa dell’età per non svelare il vero motivo dietro il non ritorno di Ainett Stephens nel ruolo che l’ha resa celebre in tutta Italia, ovvero quello della Gatta Nera. Il personaggio, però, sarà comunque parte della trasmissione, anche se con alcuni cambiamenti. Per stare al passo con i tempi, infatti, si sarebbe considerando di cambiare il nome da “Gatta Nera” a “Carta nera”. Sempre per lo stesso motivo, inoltre, viene da pensare che la nuova Gatta Nera potrebbe avere un ruolo più importante all’interno dello show, invece di quello della ‘bella statuina‘ a cui siamo stati abituati più di 15 anni fa.