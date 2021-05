Aiello assente dai social, oggi spiega perché: “Ho subito un intervento”

Aiello è stato assente dai social per qualche giorno. I fan hanno notato che non pubblicava niente da una decina di giorni circa e hanno iniziato a preoccuparsi. In tanti hanno inviato messaggi ad Aiello chiedendo cosa fosse successo, esprimendogli sostegno e affetto, ma non nascondendo la preoccupazione. Oggi Aiello è tornato su Instagram, spiegando il motivo della sua assenza. Ha fatto una premessa parlando dell’uso e della funzione dei social: da una parte li considera il luogo peggiore per abbattere le distanze, ma allo stesso tempo dall’altra parte sono anche il migliore modo per farlo. Anche un luogo giusto per farsi sentire e raccontare aspetti personali della vita.

Il cantante ha scritto di aver letto tutti i messaggi che gli sono arrivati in questi giorni. In tanti hanno scritto parole che gli hanno toccato il cuore e anche gli occhi, probabilmente perché si è commosso. Sentirsi dire “mi manchi” o anche solo ricevere domande sulla sua assenza lo ha fatto sentire speciale. Una sensazione che vive da sempre con la sua famiglia e con i suoi amici più cari, ma che da un po’ di tempo prova anche con i fan. Almeno con quelli più affezionati. Ma in qualche modo con i fan è una sensazione ancora più forte perché sono persone che non ha mai visto, o almeno non ancora.

Leggere i messaggi preoccupati per lui lo ha colpito molto. Poi ha scritto perché è stato assente sui social in questi giorni: “Ho subito un intervento, niente di particolarmente grave. Sto bene e da pochi minuti mi sta tornando anche il sorriso”. Aiello è stato operato, ma non ha precisato di cosa si è trattato. Non si è trattato di qualcosa di grave e questo ha rincuorato i fan. Se non è stato presente sui social però è per questo motivo.

Aiello dopo l’operazione si sente meglio, da oggi è iniziato il suo recupero e quindi tornerà attivo sui social. Ha promesso ai fan che tornerà più forte di prima, anche perché sta arrivando l’estate. Una promessa che intende mantenere. Il silenzio sui social è iniziato dopo il pesante scherzo delle Iene, ma è stata solo una coincidenza.