Aiello arrestato per droga a Milano: lo scherzo de Le Iene. I dettagli

Il cantante calabrese è stato colto in flagrante per un traffico di sostanze stupefacenti nella città meneghina, ma è solo uno scherzo della trasmissione di Davide Parenti

Nessun arresto per Aiello. Il cantante originario di Cosenza, che ha partecipato in gara al Festival di Sanremo 2021, è stato vittima di uno scherzo de Le Iene. La notizia del presunto arresto ha fatto immediatamente il giro del web e dei social, ma non c’è nessun fondo di verità. La trasmissione di Davide Parenti, in onda ogni martedì e giovedì in prima serata su Italia1, ha organizzato uno scherzo ad Aiello. Il cantante sarebbe rimasto coinvolto in un traffico internazionale di droga, roba davvero assurda poco credibile. A pochi minuti dall’emergere della vicenda, senza alcuna conferma da parte di agenzie di stampa autorevoli e forze dell’Ordine, è risultato trattarsi soltanto di uno degli scherzi che Le Iene si divertono tanto ad organizzare. Un ‘giochetto’ ben riuscito, visto che sui social è scoppiato il panico.

Per qualche minuto l’artista si è trasformato in un fantomatico narcotrafficante fermato dai carabinieri di Milano perché beccato in flagrante di reato. Non è chiaro quando il servizio sarà trasmesso su Italia1. Aiello non è il primo cantante vittima delle burle ad hoc de Le Iene. In questi ultimi anni il programma ha colpito molti personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e del piccolo schermo. Di recente sono finiti nel loro mirino Michele Cucuzza, Samantha De Grenet ed Edoardo Stoppa.

Aiello tour sold out: il successo del cantante dopo Sanremo 2021

Dopo la partecipazione a Sanremo 2021, il tour di Aiello è sold out. Il cantante ha comunicato le date che si svolgeranno il prossimo autunno. Al momento le date che hanno fatto il pienone sono: 8 ottobre 2021 Nonantola, 12 ottobre Roma, 17-18 ottobre Napoli, 20 ottobre Milano e 29 ottobre Firenze. Per fronteggiare questo, al tour il cantante ha aggiunte altre date, di cui rimangono solo pochi biglietti a disposizione.

Il 12 marzo scorso è uscito il suo secondo disco dal titolo Meridionale. Aiello l’ha dedicato alla sua terra, senza inutili dualismi tra nord e sud, perché il sud appartiene a tutti. L’album racchiude in sé un messaggio preciso, una continua evoluzione, l’amore che abbraccia più amori, tutti diversi, una seconda stazione.