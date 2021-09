Aida Yespica si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Libero, svelando nuovi dettagli della sua vita privata. La soubrette venezuelana, vista al Grande Fratello Vip nel 2017, ha confermato la fine della sua relazione tormentata con Geppy Lama. Oggi Aida è felice accanto al nuovo fidanzato: l’imprenditore, a capo di una multinazionale, Mirco Maschio. Una storia nata da qualche mese ma già tanto importante. Così importante da spingere Aida a lasciare Milano, la città nella quale ha vissuto negli ultimi anni, per trasferirsi a Padova, dove risiede da tempo.

Aida Yespica crede molto in questa nuova liaison ed è andata subito a convivere col nuovo compagno. La 39enne si è detta molto felice e serena accanto a Mirco Maschio, che ha conosciuto grazie ad amici in comune. E Aida si trova molto bene pure a Padova, una città più piccola rispetto a Milano ma – a detta della Yespica – decisamente più tranquilla e serena.

Aida Yespica ha inoltre confidato di non vedere il figlio Aron da oltre due anni. Com’è noto il bambino, nato nel 2008, vive a Miami col padre, l’ex calciatore Matteo Ferrari. Aida non riesce a volare oltreoceano sia per problemi col suo passaporto sia per via dell’emergenza Coronavirus. “Ci sentiamo spessissimo ma è quello che mi manca di più”, ha confessato la sud americana.

La battaglia con l’ex Matteo Ferrari

Dopo la nascita di Aron Aida Yespica ha sofferto di depressione post-partum e non è stato facile separarsi da Matteo Ferrari. I due si sono dati anche battaglia in Tribunale per la custodia del figlio Aron come rivelato dalla Yespica:

“Io e Matteo siamo dovuti andare in tribunale, perché inizialmente lui non voleva che io frequentassi Aron. È stata molto dura, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione davo a mio figlio. Oggi posso dire che tra me e Matteo c’è un rapporto civile”

L’infanzia difficile di Aida Yespica

Aida Yespica non ha avuto un’infanzia facile in Venezuela. A sette anni, come aveva già confidato al Grande Fratello Vip, è stata violentata da un amico di famiglia. Un dramma che Aida ha tenuto nascosto per anni e che non ha avuto il coraggio di ammettere neppure al padre, al quale era molto legata. La Yespica non ha mai avuto un buon legame con la madre, che è andata via quando lei era molto piccola.