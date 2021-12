Aida Yespica: “Un altro Natale senza mio figlio, ecco perché vive col padre”

Continua il dramma di Aida Yespica. A causa di alcuni problemi burocratici prima e per via dell’emergenza Coronavirus poi, la soubrette venezuelana non vede da ben due anni il figlio Aron, avuto tredici anni fa dall’ex calciatore Matteo Ferrari. Il ragazzino vive a Miami con il padre mentre Aida – dopo qualche anno trascorso negli Stati Uniti – è rientrata in Italia.

Al settimanale Nuovo Aida Yespica ha spiegato che molto probabilmente non potrà riabbracciare il figlio prima della prossima primavera:

“Siccome sono venezuelana per poter entrare in America ho bisogno del visto. E mi hanno detto che per poterlo ottenere dovrò aspettare il marzo del prossimo anno”

Da ben 24 mesi Aida Yespica si accontenta delle videochiamate con il figlio Aron anche se, ovviamente, non è la stessa cosa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato che per fortuna sono migliorati i rapporti con l’ex compagno Matteo Ferrari, che in passato ha provato ad ottenere l’affidamento esclusivo del suo unico erede.

“Il motivo? Mai saputo. Siamo andati in tribunale, ma alla fine la giustizia ha dato ragione a me, vedendo quanto amore e dedizione ho per mio figlio. Mi considero un’ottima madre”

Perché Aron vive col padre

Aron ha dunque vissuto in Italia fino all’età di sette anni per poi trasferirsi in America. Aida ha deciso di affidarlo a Ferrari dopo alcuni problemi economici che hanno stravolto la sua vita:

“Dopo una truffa subita che mi ha lasciata senza soldi ho deciso insieme al padre che sarebbe stato meglio a Miami, dove avrebbe continuato a frequentare scuole internazionali. Ho scelto il meglio per lui, per garantirgli un futuro”

In Florida Aron vive con il padre e la compagna di Matteo Ferrari, che a sua volta è madre di due figli nati da un precedente rapporto. Si è creato un bel clima che, come sottolineato da mamma Aida, dà serenità e stabilità a Ferrari Junior, che sogna di diventare un calciatore come il suo papà.

Nuovo amore per Aida Yespica

Intanto in Italia Aida Yespica si gode il suo nuovo amore. Dopo l’addio a Geppy Lama da circa un anno la showgirl fa coppia fissa con l’imprenditore padovano Mirco Maschio. Per amore Aida ha lasciato Milano e si è trasferita a Padova: accanto al nuovo fidanzato la Yespica sta pensando di allargare la famiglia.

In più nel 2022 Aida potrebbe tornare a recitare: la Yespica ha confidato alla rivista diretta da Riccardo Signoretti che per il nuovo anno c’è in ballo un progetto importante per il grande schermo. In passato la 39enne è stata protagonista del cinepanettone Natale in crociera.