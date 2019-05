Aida Yespica è tornata con Geppy: lui si è fatto un tatuaggio in suo onore

Aida Yespica news: è di nuovo amore con l’ex fidanzato Geppy

È tornato il sereno tra Aida Yespica e Geppy Lama. Dopo una relazione tormentata, fatta di numerosi tira e molla, i due si sono riappacificati. A renderlo noto il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 22 maggio 2019. Stando a quello che si legge sulla rivista edita da Mondadori l’imprenditore napoletano si sarebbe addirittura fatto un tatuaggio in onore di Aida. Un disegno per suggellare questo importante e decisivo ritorno di fiamma che potrebbe sfociare in qualcosa di più nei prossimi mesi. Geppy ha scelto di tatuarsi sul braccio la bandiera del Venezuela, paese della Yespica. Al momento però i diretti interessati non hanno ancora confermato il gossip: dopo il Grande Fratello Vip la sud americana preferisce vivere il suo privato con calma, senza alcuna fretta.

Aida Yespica: smentito il flirt con Daniele Battaglia

Nelle scorse settimane Aida Yespica ha smentito il presunto flirt con Daniele Battaglia, figlio di Dodi dei Pooh e noto conduttore radiofonico. I due sono stati paparazzati per le strade di Milano: foto, come spiegato dalla stessa modella su Instagram, risalenti a un anno fa, durante l’ospitata della Yespica a Radio 105, emittente radiofonica dove lavora da tempo Battaglia.

Aida Yespica: la vita dopo il Grande Fratello Vip

Dopo il successo del Grande Fratello Vip Aida Yespica ha ripreso a lavorare con ospitate tv e pubblicità. Inoltre la giovane continua a fare la spola tra l’Italia e Miami, dove vive il figlio Aron con l’ex compagno Matteo Ferrari.