Aida Yespica torna assieme all’ex del GF: l’annuncio della modella

Aida Yespica torna con l’ex con cui stava insieme al tempo del Grande Fratello: l’annuncio della modella dopo il ritorno dall’America. Certi amori non finiscono…

“La storia tra noi è finita”. Con queste parole e una cordiale spiegazione dei motivi della conclusione della love story, Aida Yespica, pochi giorni dopo la chiusura della seconda edizione del Grande Fratello Vip, annunciava la rottura definitiva con il fidanzato Geppy, l’uomo che le è stato accanto prima e durante il reality. Ed è con un altro annuncio, sempre firmato dalla modella venezuelana, che la storia riprende quota. Infatti, nelle scorse ore, è stata proprio la Yespica, attraverso il suo profilo Instagram, a dare la notizia del ritorno in love con l’ex. Dunque, è chiaro che la relazione tra lei e Matteo (commercialista milanese con cui ha vissuto un recente flirt) è naufragata…

Geppy e la Yespica di nuovo insieme. La modella felice e zuccherosa: “Io e te… Sei da sposare”

Aida e Geppy sono rientrati in Italia da poche ore, come testimoniato dalle Instagram Stories della Yespica (lei è stata prima a Miami con il figlio Aron, poi pare sia volata alla volta dei Caraibi proprio con Geppy, come riportato dal blog Isa e Chia). La modella venezuelana ha così pubblicato una foto in compagnia dell’imprenditore napoletano all’aeroporto, piazzando un bel “Io e te” con tanto di cuore rosso. Non solo: ha pure postato un simpatico video (corredato da “Sei da sposare! ahahah Geppy“) in cui il fidanzato strizza il suo bikini. Insomma, non ci sono dubbi: i fili dell’amore che erano andati sciogliendosi a inizio anno si sono ora intrecciati di nuovo.

Aida: le parole su Geppy dopo la rottura

“Siamo rimasti amici, non è che quando finisce una storia bisogna per forza cancellare il bello che c’è stato. Geppy e io oggi abbiamo un rapporto maturo di chi si è voluto bene. In passato ho imparato sulla mia pelle che fare la guerra e non parlarsi più dopo una storia d’amore è un errore.” Con queste parole affidate al settimanale Chi Aida chiudeva la relazione con Geppy lo scorso gennaio. Una fine che sembrava non lasciare alcuno spiraglio per ricucire: “La storia tra di noi è finita. Ora sono con il vero uomo della mia vita, mio figlio Aron (avuto dalla relazione con il calciatore Matteo Ferrari, ndr)”. E invece lo spiraglio c’era. Dopotutto, ‘certi amori non finiscono…’