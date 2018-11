Aida Yespica è single: dopo Geppy nessun ritorno di fiamma con Matteo

Aida Yespica si dichiara ancora single sul Instagram

Tanti sono stati gli uomini al fianco della bella Aida Yespica, ma lei è ancora single. Dopo la fine della storia con il fidanzato Giuseppe Lama, Aida conferma con una Stories sul suo profilo Instagram di essere single. “Nessuno è tornato con nessuno!! Single” scrive la Yespica. La showgirl venezuelana fino ad ora è sempre tornata sempre dai suoi ex, ma questa volta proprio no. L’ex in questione però in questo caso non è l’imprenditore napoletano, bensì Matteo, il commercialista con il quale la Yespica ha già avuto una storia. Dopo il falso gossip lanciato dal settimanale Chi la settimana scorsa, Aida fa chiarezza sulla questione dichiarando pubblicamente sul suo profilo social che non è tornata da Matteo ma è ufficialemte single. Appare sempre sorridente ma assolutamente non a caccia di un altro uomo, come conferma su Instagram.

Aida e Giuseppe: una storia che aveva superato la distanza

Aida Yespica e il suo ex Giuseppe Lama avevano superato la distanza, infatti erano fidanzati quando lei ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip. Ma una nuova delusione d’amore si è presto presentata per la showgirl venezuelana. Si pensava che Lama fosse stato lasciato dalla Yespica perchè era stato scoperto mentre scambiava messaggi piccanti con un’altra donna, scatenando così l’ira della Yespica. Ma invece non è andata proprio così. La storia con Geppy è finita sì ma il finale non è stato questo. La stessa Aida ha smentito un mese fa che quelle che sono state pubblicate erano chat vecchie. Dunque la bella showgirl resta amareggiata e distrutta ma questa chat non è quella che li ha portati alla rottura della loro storia d’amore.

Aida Yespica ora fa solo la mamma

La bella venezuelana è certamente single ma il suo cuore è sempre occupato da suo figlio Aron, avuto con il suo ex, il calciatore Matteo Ferrari, con cui è stata legata dal 2007 al 2009. Ora i rapporti sono migliori, i due infatti hanno trovato un accordo per il bene del figlio.