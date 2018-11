Aida Yespica chiude con Geppi Lama e ritorna tra le braccia di Matteo: il gossip

Aida Yespica, è finita con Geppi Lama: le ultime indiscrezioni sulla vita sentimentale della showgirl e il ritorno di fiamma con Matteo

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, così cantava Antonello Venditti e, forse, queste sono oggi le parole migliori per descrivere l’attuale situazione sentimentale di Aida Yespica. La bella venezuelana, secondo il settimanale Chi, pare abbia chiuso definitivamente (e ancora una volta) con Geppi Lama. La showgirl, quindi, è tornata single? A quanto pare no. Stando a quanto scritto nel giornale diretto da Alfonso Signorini un uomo, già vicino ad Aida in passato, avrebbe di nuovo fatto breccia nel suo cuore. Si tratterebbe di Matteo, commercialista con il quale la Yespica ha già avuto una storia.

Aida Yespica torna tra le braccia di Matteo: è finita con Geppi Lama

La storia tra Aida Yespica e Geppi Lama, dopo continui tira e molla, liti e riappacificazioni, sembrerebbe adesso essere arrivata al capolinea. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, come scritto nella rubrica Chicche di Gossip di Chi, sarebbe ritornata tra le braccia di un suo ex, Matteo, il commercialista al quale si era legata l’estate successiva alla sua esperienza televisiva nel reality di Canale 5. Aida Yespica in persona, tuttavia, non ha ancora detto niente a tal proposito. Queste voci, quindi, ad oggi sono destinate a rimanere tali, almeno fino ad una conferma (o una smentita) ufficiale da parte dei diretti interessati.

Aida Yespica e Matteo Ferrari: ecco quali sono i rapporti oggi con il padre di suo figlio

Di un altro Matteo, ovvero il suo ex Matteo Ferrari, Aida Yespica aveva invece recentemente parlato a Vieni da me, il nuovo programma Rai condotto da Cateria Balivo. Durante la sua intervista, dopo aver parlato di Geppi Lama, la showgirl ha raccontato di avere adesso un rapporto migliore con il padre del suo bambino. “Tra di noi ci sono state delle incomprensioni” ha dichiarato “Ma ora abbiamo trovato un accordo per il bene di nostro figlio”.