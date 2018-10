Aida Yespica tra Geppy e il figlio: “Con Matteo Ferrari il rapporto è migliorato”

Aida Yespica a Vieni da me di Caterina Balivo: il nuovo rapporto con l’ex Matteo Ferrari

Ospite di Vieni da Me, il nuovo programma di Caterina Balivo, Aida Yespica ha parlato della sua vita privata. Divisa tra il ritorno di fiamma con Geppy, imprenditore napoletano conosciuto nell’estate 2017, e il figlio Aron che vive lontano, a Miami con il padre Matteo Ferrari. Proprio con quest’ultimo Aida ha ritrovato un rapporto per il bene del bambino, che ha dieci anni. “Tra di noi ci sono state delle incomprensioni. Ma ora con Matteo i rapporti sono migliorati. Abbiamo trovato un accordo per il bene di nostro figlio”, ha ammesso la venezuelana. Il figlio di Aida continua però a vivere con il padre negli Stati Uniti. “Lo vedo una volta ogni mese e mezzo. Siamo sempre in contatto, io vivo per lui. È un bambino dolcissimo, molto ordinato e precisino. Una dote che ha preso dal padre”, ha aggiunto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

La storia d’amore tra Matteo Ferrari e Aida Yespica

Aida Yespica e l’ex calciatore Matteo Ferrari si sono amati per due anni, dal 2007 al 2009. Nel 2008 è nato il piccolo Aron, che fino all’età di 8 anni ha vissuto con la madre tra Miami e l’Italia. Per un lungo periodo la showgirl ha infatti lasciato il Bel paese, che le ha regalato successo e popolarità, per trasferirsi negli Stati Uniti. Qui ha prima sposato a Las Vegas l’avvocato venezuelano Leonardo, poi ha avuto una lunga relazione con il milionario Roger Jenkins.

Aida Yespica è di nuovo fidanzata con Geppy

Oggi Aida è felicemente fidanzata con Geppy, un giovane imprenditore partenopeo. I due si sono conosciuti e innamorati nel 2017 per poi lasciarsi a gennaio 2018. In estate sono tornati insieme, per la gioia della sorella della Yespica, che vive in Italia con la soubrette e ha sempre fatto il tifo per la coppia. “Con Geppy sto bene, il mio cuore batte”, ha assicurato Aida.